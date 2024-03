Lo scandalo fotografico di Kate Middleton collega il palazzo alla Corea del Nord e all'Iran, afferma il capo stampa di Politico

“No, certamente no”, ha detto Chetwynd quando gli è stato chiesto se il palazzo fosse ancora una fonte affidabile. “Come per qualsiasi cosa, quando una fonte ti delude, l'asticella si alza.”

Lo scorso fine settimana, diverse agenzie di stampa – tra cui Associated Press (AP), Reuters, Getty Images e AFP – hanno emesso “avvisi di uccisione” su una foto della festa della mamma pubblicata da Kensington Palace, che mostrava la principessa del Galles. Abbraccia i suoi tre figli sorridenti.

La foto è stata pubblicata in parte in un evidente tentativo di sedare un'ondata di teorie cospirative online su dove si trovasse e il benessere di Kate, che non è stata vista in pubblico da quando ha subito un intervento chirurgico addominale all'inizio di quest'anno. Ma le principali agenzie mediatiche del mondo lo hanno rapidamente ritirato dalla circolazione dopo averlo scoperto Sembra che sia stato manipolato– Una bomba che ha solo alimentato voci già fuori controllo.

Kate più tardi Ammetti di aver modificato la foto, scusandosi per “qualsiasi confusione”. Ma il danno era fatto, poiché lo scandalo alimentò una crisi di fiducia che si stava già preparando a Kensington Palace.

“L'unica cosa veramente importante è che non si possa distorcere la realtà per il pubblico. È una questione di fiducia”, ha detto Chetwynd.

Chetwynd ha detto che l'AFP inizialmente ha verificato l'autenticità della foto, ma ciò non avrebbe dovuto essere fatto perché “violava chiaramente” le sue linee guida.