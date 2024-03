SpaceX lancerà il terzo volo di prova della Starship: aggiornamenti in tempo reale

Il veicolo Starship di SpaceX è quasi 90 piedi più alto della Statua della Libertà e del suo piedistallo. debito… Chandan Khanna/Agence France-Presse — Getty Images

Per Elon Musk, la Starship è in realtà una nave marziana. Immagina una flotta di astronavi che trasporteranno coloni sul Pianeta Rosso negli anni a venire.

Per questo scopo ultimo, Mr. L'astronave costruita dalla compagnia missilistica SpaceX di Musk dovrebbe essere grande. Impilato sopra quello che SpaceX chiama un booster super pesante, il sistema missilistico Starship è, sotto ogni aspetto, enorme e potente.

È il razzo più alto mai costruito: 397 piedi di altezza, ovvero circa 90 piedi più alto della Statua della Libertà compreso il piedistallo.

Ha il maggior numero di motori mai visti su un razzo: i 33 potenti motori Raptor del super pesante SpaceX sporgono dalla sua base. Quando questi motori solleveranno la Starship dalla piattaforma di lancio nel sud del Texas, genereranno 16 milioni di libbre di spinta alla massima velocità.

Il nuovo razzo Space Launch System della NASA, che effettuerà il suo primo volo nel novembre 2022, detiene l'attuale record di spinta massima per un razzo: 8,8 milioni di libbre. La spinta massima del razzo Saturn V che trasportò gli astronauti della NASA sulla Luna durante il programma Apollo era relativamente insignificante: 7,6 milioni di libbre.

Un aspetto ancora più trasformativo dell’Astronave è che è progettata per essere completamente riutilizzabile. Il booster super pesante è un lander simile ai più piccoli razzi Falcon 9 di SpaceX e l'astronave può tornare dalla pancia dello spazio nell'atmosfera come un paracadutista prima di tornare in posizione verticale per l'atterraggio.

Ciò significa che tutti i pezzi costosi, come i 33 motori Raptor sul Super Heavy Booster e i sei Raptor extra sull'astronave, verranno riutilizzati invece di essere gettati nell'oceano dopo un volo.

Ha il potenziale per ridurre i costi di invio di carichi utili in orbita: meno di 10 milioni di dollari per portare 100 tonnellate nello spazio, ha affermato. Musk aveva previsto.

Starship e Super Heavy sono lucenti perché SpaceX le ha costruite in acciaio inossidabile, che è più economico rispetto all'utilizzo di altri materiali come i compositi di carbonio. Ma un lato dell'astronave è ricoperto da un guscio nero, che protegge la navicella dal surriscaldamento e dal rientro nell'atmosfera se si spinge abbastanza lontano nel suo volo.