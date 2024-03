Cruciverba del New York Times del 14 marzo 2024 Risposte

26 D. Che testimonianze evocative! La risposta all'indizio “Come il personaggio principale di tanti film horror… o almeno così pensano” è “Da solo”, il che mi fa venir voglia di urlare “Non aprire la porta dell'armadio!” Oppure “Non scendere!”

32 D. L’area grigia che circonda l’azione iniziale e il suo probabile esito è il “punto di partenza dell’argomentazione del pendio scivoloso”. Puoi leggere di più su questo errore logico quiE spero che tu lo faccia. Se non lo fai, non sarai in grado di riconoscere un argomento del genere quando qualcuno lo usa per instillare paura in te, e quindi eviterai proprio ciò di cui hai paura adesso, che può influenzare la tua vita in tutti i modi terribili. . Metodi.

Note del creatore

Buon PI Day a tutti! Essendo uno studente di ingegneria interessato a tutto ciò che riguarda la matematica, ho pensato per un po' di creare un puzzle PI DAY. Sono felice di vedere che tutto ciò si sta concretizzando. Le cose dovevano andare bene affinché il puzzle funzionasse, e ogni fase del processo di costruzione sembra che il puzzle fosse destinato a essere. Una delle sfide nella creazione di un puzzle come questo è bilanciare la quantità relativamente bassa di contenuti a tema con una confezione attraente per mantenere interessante l'esperienza di risoluzione, soprattutto per una griglia di piccole dimensioni con uno schema di blocchi limitato. Ho fatto del mio meglio per trattare la griglia come priva di soggetto e per massimizzare le voci più lunghe ove possibile. È sicuramente un puzzle diverso da tutti gli altri che ho creato, ma spero che i risolutori lo apprezzeranno. Trascorri uno splendido giovedì e goditi un po' di torta nel PI Day!

