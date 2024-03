La star di “General Hospital” Robyn Bernard è morta all'età di 64 anni in California

divertimento

Robin Bernard, che interpretava Terry Brooke in “General Hospital” dal 1984 al 1990, è morto martedì all'età di 64 anni.

Il corpo di Bernard è stato trovato martedì mattina in un “campo aperto dietro un'azienda” a San Jacinto, in California, secondo il quotidiano britannico Daily Mail. Ad un comunicato stampa Dall'ufficio dello sceriffo della contea di Riverside.

L'attrice, che interpretava Terry Brooke nella lunga serie, è stata dichiarata morta alle 4:08 del mattino.

L'ufficio del coroner ha identificato Bernard usando le sue impronte digitali dopo che la polizia è stata chiamata a condurre un'indagine sulla morte. Secondo TMZ.

Bernard è stato trovato in un campo aperto dietro un'azienda a San Jacinto martedì mattina presto. Immagini Getty

Il giornale ha riferito che l'autopsia era prevista per mercoledì, ma i risultati tossicologici potrebbero richiedere settimane.

Non si sospetta un comportamento scorretto nella sua morte.

Bernard è nata il 26 maggio 1959 a Gladewater, in Texas, prima di iniziare la sua carriera di attrice, apparendo in diversi piccoli ruoli televisivi tra cui “Diva”, “Simon & Simon” e “Betty Blue”.

Nel 1984, fu scelta per “General Hospital” nel ruolo di Terry Brooke, noto anche come Terry O'Connor, ricoprendo il ruolo per 145 episodi fino a quando lasciò lo show nel 1990.

Altri progetti su cui Bernard ha lavorato includono apparizioni in “Whiz Kids”, “The Facts of Life”, “Tour of Duty” e “Kings for a Day”.

La Bernard ha interpretato il ruolo di psichiatra nel film del 2002 Voices from High School, che sarebbe stato il suo ultimo ruolo, e da allora è rimasta fuori dai riflettori di Hollywood.

Lascia suo padre, Jerry Wayne Bernard, e le sue sorelle, Crystal e Scarlett.

