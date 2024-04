Sono un addetto alle pulizie professionista: questi sono i 5 errori più comuni che commetti quando pulisci la tua casa

Di Karina Stathis per Daily Mail Australia





Un addetto alle pulizie professionista australiano ha rivelato gli errori più comuni che le persone commettono quando puliscono la propria casa.

Cassie, che corre Grande impresa di pulizie A Melbourne, ha detto che gli insetti non solo fanno “sembrare brutta” una casa, ma possono anche causare danni.

“La pulizia non è complicata finché si seguono alcune semplici regole”, ha scritto e condiviso un video su TikTok per educare gli altri.

In primo luogo, molte persone usano molta acqua quando puliscono i pavimenti, il che può danneggiare i pavimenti in legno e lasciare macchie indesiderate sulle piastrelle.

“Pulisco bene quella scopa”, ha detto.

Analogamente all'utilizzo di troppa acqua durante la pulizia, è normale utilizzare troppi prodotti.

“Fa sembrare il pavimento appiccicoso sotto le scarpe – a nessuno piace”, ha detto Casey.

Windex è un prodotto popolare utilizzato per pulire le finestre per una lucentezza senza aloni. Tuttavia, utilizzarlo in modo errato può essere “inefficace e inefficace”, ha affermato Casey.

“Invece, lavalo con sapone e asciugalo per una finitura nitida”, ha detto.

Successivamente, è necessario assicurarsi che l'aspirapolvere sia pulito altrimenti non funzionerà correttamente.

Un aspirapolvere sporco può causare “scarsa aspirazione” e “scarsa qualità dell’aria” poiché la polvere può rientrare in casa, il che potrebbe colpire le persone con allergie, ha detto Casey.

Infine, la mancata manutenzione della testata aspirante è un altro errore comune, che può portare a graffiare le assi del pavimento in legno.

“Puliscili regolarmente in modo che i capelli non rimangano incastrati nelle ruote (questo potrebbe causarne l'inceppamento) e controlla la presenza di parti danneggiate”, ha aggiunto Cassie.

Kacie è diventata famosa per aver condiviso utili consigli per la pulizia con migliaia di persone su TikTok, e all'inizio di quest'anno ha rivelato il prodotto inaspettato su cui giura di trasformare un forno sporco e renderlo perfettamente pulito.

Si consiglia di utilizzare un bastoncino di pomice quando si ha a che fare con forni sporchi con cibi cotti al forno.

Il prodotto abrasivo rimuove il grasso indesiderato in modo rapido ed efficace senza lasciare graffi ed è privo di sostanze chimiche.

In un altro video, Cassie si è registrata usando un bastoncino di pomice per dimostrare il suo successo.

“Questo è il consiglio di un detergente professionale per rimuovere gli accumuli sul fondo del forno”, ha detto.

“Prendi semplicemente un bastoncino di pomice.” Questo lo rascherà letteralmente via senza graffiare il forno.