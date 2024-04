Le partite del torneo NCAA femminile di Portland si giocano su un campo con triple linee non corrispondenti

PORTLAND, Oregon (AP) – La linea dei 3 punti per il torneo femminile NCAA al Moda Center presentava una discrepanza di spaziatura a ciascuna estremità del campo che è passata inosservata durante quattro partite nell'arco di due giorni prima che venissero segnalate le condizioni di Texas State e North Carolina State. al problema Prima dell'Elite Eight di domenica.

Gli allenatori delle squadre hanno concordato di giocare la partita di domenica come previsto con tre linee non corrispondenti piuttosto che ritardarla, ha affermato la NCAA in una nota. NC State ha battuto il Texas 76-66 Per avanzare alle Final Four.

“La NCAA è stata informata (domenica) che le linee dei tre punti sul campo del Moda Center di Portland non sono alla stessa distanza. Lo staff della NCAA e i membri del comitato di basket femminile in loco si sono consultati con i due allenatori che sono stati informati” Tutte le parti hanno scelto di giocare una partita intera sul campo così com'è, piuttosto che correggere il campo e ritardare la partita”, ha detto in una nota Lynn Holzman, vicepresidente del basket femminile della NCAA.

Holzman ha detto che tutte le linee verranno misurate dopo la fine dell'allenamento domenica sera e che i segni corretti saranno a terra prima di allora La partita di lunedì tra Southern California e UConn.

“Anche se il venditore della NCAA si è scusato per l'errore, indagheremo in primo luogo su come sia successo. La NCAA sta ora lavorando per garantire l'accuratezza di tutti i marcatori del campo per le partite future”, ha detto Holzman. “Non siamo a conoscenza di alcun altri problemi in uno qualsiasi dei siti prima delle partite, tornei maschili o femminili.

Connor Sports produce pavimenti March Madness sia per uomini che per donne.

La società ha dichiarato in un comunicato: “Ci scusiamo per l'errore scoperto e abbiamo tecnici sul posto presso il Moda Center di Portland, dove ci è stato chiesto di apportare le correzioni necessarie immediatamente dopo la partita (di domenica).”

Il caso giudiziario è stato un'altra distrazione per la NCAA durante un torneo femminile in cui il gioco era eccezionale ma altre questioni erano al centro dell'attenzione.

C'è stato un arbitro che si è ritirato dalla partita nella prima metà del primo turno. Lo Utah ha dovuto affrontare molestie razziali Prima della partita del primo turno. Notre Dame Hanna Hidalgo È stato costretto a togliersi l'anello al naso Ha perso tempo in una sconfitta negli Sweet 16 contro l'Oregon State. L'allenatore della LSU Kim Mulkey ha minacciato di citare in giudizio il Washington Post per un suo profilo allora inedito, poi ha chiamato un editorialista del Los Angeles Times per quelle che ha detto essere critiche sessiste nei confronti della sua squadra. Il Times ha modificato l'articolo Come risposta.

E ora il caso in tribunale a Portland.

“Odio dirlo, ma ho molti compagni di squadra che direbbero: 'Solo nel basket femminile'”, ha detto l'allenatore del Texas Vic Schaefer. “Voglio dire, è un vero peccato che sia successo. Ma è quello che è.”

Venerdì e sabato sono state giocate quattro partite Sweet 16 senza che nessuna delle squadre partecipanti dicesse nulla pubblicamente su un problema sul campo.

Durante il riscaldamento prima della partita, Schaefer e l'allenatore della NC State Wes Moore sono stati informati che la distanza della linea dei 3 punti nella parte superiore della chiave era diversa su entrambe le estremità del campo. Moore ha detto che la distanza tra la parte superiore della chiave e la linea dei 3 punti era troppo breve all'estremità davanti alla panchina dello Stato NC, mentre la linea all'estremità del Texas era giusta.

Ai funzionari della NCAA è stato chiesto di misurare la distanza e di tirare fuori un metro a nastro circa 15 minuti prima della soffiata. Dopo il dibattito tra i rappresentanti della federazione, gli allenatori e i dirigenti, la partita si è svolta nella data prevista.

Entrambi gli allenatori hanno detto che il ritardo sarebbe durato almeno un'ora, perché sarebbe stato necessario portare una persona esterna per monitorare sul campo e questo avrebbe potuto impedire la trasmissione della partita su ABC.

“È grandioso essere sulla ABC”, ha detto Moore. “Abbiamo avuto la fortuna di esserci alcune volte negli ultimi due anni. Ma è un grosso problema.”

Entrambi gli allenatori hanno affermato che i loro giocatori non erano consapevoli della discrepanza, e Isaiah James di NC State in particolare non ha avuto problemi, poiché ha realizzato sette 3 su nove tentativi, il massimo della carriera. La NCAA ha detto che il campo verrà riparato prima della partita Elite Eight di lunedì tra la California meridionale e l'UConn.

“Alla fine avevamo già giocato una partita e abbiamo vinto entrambi, quindi abbiamo deciso di giocare”, ha detto Schaefer.

Sebbene la NCAA non abbia fornito dettagli, una linea di 3 punti vicino alla parte superiore della chiave sembra essere circa 6 pollici più vicina al canestro rispetto all'estremità opposta del pavimento. La linea dei 3 punti NCAA è lunga 22 piedi e 1 3/4 pollici sia per le donne che per gli uomini.

I numeri hanno mostrato che i giocatori avevano difficoltà a gestire la linea così vicina al canestro.

In cinque partite, le squadre tirano alla fine dell'arco da 3 punti più vicine al 25,8% (23 su 89) su 3. Alla fine del tempo destro la squadra ha tirato con il 33,3% (29 su 87).

“Questi ragazzi, a volte sparano così lontano in questi giorni, chi sa dov'è il limite?” Moore ha detto. “È una situazione insolita, ma come ho detto non so se sia un vantaggio o uno svantaggio in ogni caso.

L'allenatore del Baylor Nicky Cullen, la cui squadra ha perso contro l'USC negli Sweet 16, Pubblicato sui social media Con otto squadre in un unico luogo, l'attenzione era rivolta al piano di gioco, non alla forma del campo.

Baylor era 6 su 14 su 3 punti nel secondo tempo mentre tirava quell'estremità del campo con l'arco destro.

“Penso che sia per questo che abbiamo tirato meglio la palla nel secondo tempo”, ha scritto Colin.

Lo scrittore di basket AP Doug Feinberg di Albany, New York, ha contribuito a questo rapporto.

Staffa AP March Madness: https://apnews.com/hub/ncaa-womens-bracket/ E copertura: https://apnews.com/hub/march-madness