Gli Hornets hanno concesso il permesso di intervistare Lindsey Harding per il lavoro di capo allenatore: Fonte

Gli Charlotte Hornets hanno ricevuto il permesso di intervistare Lindsey Harding, allenatore della G-League Stockton Kings, per la posizione di capo allenatore a Charlotte, come ha confermato lunedì una fonte della lega. ESPN è stata la prima a riportare la notizia.

Se Harding verrà assunta, diventerà la prima donna ad essere nominata capo allenatore di una squadra NBA.

Harding, 39 anni, è stata la scelta numero 1 del Phoenix Mercury nel draft WNBA del 2007. L'anno scorso, è diventata l'unica allenatrice donna nella NBA o nella NBA quando ha allenato la squadra della G League di Sacramento nella sua partita inaugurale. Cruz Warriors nel novembre 2023.

Harding, ex campione della Duke la cui maglia numero 10 è stata ritirata dal programma, è stata nominata Naismith Player of the Year nel 2007. Ha giocato nove stagioni nella WNBA e, dopo la sua carriera da giocatore, ha lavorato come scout e allenatrice per lo sviluppo dei giocatori. Per i Philadelphia 76ers. Ha poi trascorso quattro stagioni come assistente con i Sacramento Kings prima di essere nominata capo allenatore degli Stockton Kings.

La scorsa settimana, Harding è diventata la prima donna ad essere nominata Allenatore dell'anno NBA dopo aver portato gli Stockton Kings a un record di 24-10 nella stagione regolare.

Harding allena anche la squadra nazionale femminile messicana dal 2022 e in precedenza ha ricoperto lo stesso incarico con la squadra nazionale femminile del Sud Sudan.

Anche se le donne che allenano nella NBA sono ancora rare, sempre più donne lavorano come allenatrici per lo sviluppo dei giocatori o come seconde o terze assistenti. Becky Hammon è stata per anni la migliore assistente dell'allenatore dei San Antonio Spurs Gregg Popovich. È diventata la prima donna ad allenare una partita della NBA quando Popovich è stata licenziata contro i Los Angeles Lakers il 30 dicembre 2020. È stata anche l'allenatore capo degli Spurs durante la NBA Summer League, una vetrina per esordienti e giovani giocatori che sperano per formare una squadra in autunno.

(Foto: Lachlan Cunningham/Getty Images)