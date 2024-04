Google Pixel 8a trapela nuovamente in nuove immagini che mostrano grandi cornici

09 aprile 2024

L'imminente Pixel 8a di Google è trapelato come un matto ultimamente. Di recente, abbiamo ricevuto la scheda tecnica qualche giorno fa e non molto tempo dopo ne è stata pubblicata un'altra. La stessa Google potrebbe averci mostrato il telefono Pixel 8a la scorsa settimana in una pubblicità per la sua società di telecomunicazioni negli Stati Uniti.

Oggi sono trapelate due nuove immagini del telefono, che mostrano sia la parte posteriore che quella anteriore in un colore che senza dubbio si chiamerà Obsidian (poiché è quello che Google ama chiamare nero di questi tempi).

L'inquadratura posteriore è più o meno quello che ti aspetteresti: c'è una “visiera” della fotocamera che va da un lato all'altro dell'inquadratura, ha due sensori e un flash LED circolare, il marchio minimal G, e non molto altro .

Tuttavia, nella parte anteriore, le cornici del display sono davvero le stelle dello spettacolo, in quanto appaiono piuttosto grandi, soprattutto nella parte inferiore, per questa fascia di prezzo. D'altra parte, Google probabilmente può farla franca perché la maggior parte delle persone elogia la qualità del suo software e della sua fotocamera. Rispetto al Pixel 7a che sostituirà, le cornici non sono poi così male, solo che alcuni concorrenti del Pixel 8a in Europa e Asia hanno cornici molto più piccole.

Confrontandolo con il suo predecessore, questa volta gli angoli sono più arrotondati. Oltre al colore Obsidian mostrato qui, il Pixel 8a dovrebbe essere disponibile anche nei colori Ceramic (bianco) e Bay (blu). Dovrebbe essere alimentato dal chipset Tensor G3 di Google e avrà un display OLED da 6,1 pollici a 120 Hz, 128/256 GB di spazio di archiviazione, una fotocamera principale da 64 MP con OIS, una fotocamera ultra-wide da 13 MP e una fotocamera selfie da 13 MP e 4500 pixel. . Batteria mAh con supporto ricarica cablata da 27 W.

attraverso