Quando appare nella tua zona?

Eclissi solare 2024: occhiali e consigli per prepararsi Ecco cosa devi sapere prima di vedere un'eclissi solare.

Lunedì 8 aprile, il cielo si oscurerà temporaneamente per milioni di americani nel percorso della totalità durante l’eclissi solare del 2024.

Questa è la prima eclissi solare totale che attraversa il Nord America in sette anni, e la prossima non sarà vista dagli Stati Uniti contigui fino al 23 agosto 2044, secondo NASA.

L'ora esatta in cui si verificherà un'eclissi solare varierà a seconda dello stato e del fuso orario. Naturalmente la visibilità dell'eclissi dipenderà anche dal tempo di lunedì.

Che tu stia sperimentando il percorso della totalità da casa o viaggiando per testimoniarlo di persona, ecco cosa aspettarti nel momento esatto dell'eclissi.

A che ora è l'eclissi solare del 2024?

L'eclissi inizierà in Messico intorno alle 11:07 PT di lunedì 8 aprile, prima di raggiungere il Texas alle 13:27 PT. Terminerà nel Maine alle 15:35 EST. Anche se non sei sul percorso della totalità e non vedrai l’eclissi totale, potresti comunque vederne una parte.

Per scoprire esattamente quando si verificherà l'eclissi nella tua zona, puoi cercare una guida alla visualizzazione nel database USA TODAY tramite codice postale.

Anche se vedi ancora una piccola parte dell'eclissi, puoi utilizzare il database per cercare l'ora, la durata, il picco e la percentuale nella tua zona.

Ecco le principali città di ogni stato in cui puoi aspettarti di sperimentare l'eclissi totale negli Stati Uniti (nota che gli orari inclusi non tengono conto dell'ora di inizio e di fine dell'eclissi parziale):

Dallas, Texas: 13:40 – 13:44 CST

Idabel, Oklahoma: 13:45-13:49 CST

Little Rock, Arkansas: 13:51 – 13:54 CST

Poplar Bluff, Missouri: 13:56 – 14:00 CST

Paducah, KY: 14-14:02 CST

Carbondale, IL: 13:59 – 14:03 CST

Evansville, Indiana: 14:02-14:05 CST

Cleveland, Ohio: 15:13-15:17 EST

Erie, Pennsylvania: 15:16-15:20 EST

Buffalo, New York: 15:18-15:22 EST

Burlington, Vermont: 15:26-15:29 EST

Lancaster, New Hampshire: 15:27-15:30 EST

Caribou, Maine: 15:32-15:34 EST

Dove si verificherà l’eclissi solare totale del 2024?

L'eclissi inizia in Messico, quindi attraversa gli Stati Uniti attraverso lo stato del Texas. Da lì, il College Trail, largo circa 115 miglia, si estende verso nord-est, attraversando 13 stati. Negli Stati Uniti, l'eclissi totale finirà nel Maine, ma alla fine entrerà nelle province marittime del Canada.

Altre grandi città lungo il percorso della totalità includono San Antonio e Austin, in Texas; Indianapolis; Rochester e Syracuse, New York.

