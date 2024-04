Numero di gravidanze: l'invecchiamento aumenta nelle giovani madri

Riepilogo: La gravidanza può accelerare l’invecchiamento biologico nelle donne. Utilizzando orologi epigenetici avanzati per misurare la metilazione del DNA, i ricercatori hanno confrontato l’età biologica delle donne con un numero variabile di gravidanze rispetto a quelle che non l’avevano fatto.

Questo effetto non è stato osservato nei maschi, suggerendo un costo biologico individuale associato alla gravidanza e all’allattamento. I risultati evidenziano una lacuna significativa nella nostra comprensione dei costi riproduttivi sulla salute delle donne e sottolineano un urgente bisogno di giovani madri, in particolare in contesti poveri di risorse.

Aspetti principali:

Le donne incinte appaiono biologicamente più anziane rispetto a quelle che non lo sono, un effetto che aumenta con il numero delle gravidanze. Lo studio utilizza orologi epigenetici, un nuovo strumento nella ricerca sull’invecchiamento, per collegare la gravidanza all’invecchiamento biologico accelerato nelle giovani donne. Non è stata osservata alcuna associazione simile tra il numero di gravidanze paterne e l’invecchiamento biologico negli uomini, suggerendo un impatto biologico specifico della gravidanza sulle donne.

Fonte: Università della Columbia

Un nuovo studio della Mailman School of Public Health della Columbia University suggerisce che la gravidanza può comportare dei costi.

Una ricerca condotta su 1.735 giovani adulti nelle Filippine ha dimostrato che le donne che riferivano di essere state incinte erano biologicamente più anziane rispetto alle donne che non erano mai state incinte, e le donne che erano state incinte erano biologicamente più anziane di quelle che avevano riportato meno gravidanze.

In particolare, il numero di gravidanze alla nascita non era associato all’invecchiamento biologico tra gli uomini della stessa età, indicando che la gravidanza o l’allattamento al seno accelerano specificamente l’invecchiamento biologico.

I risultati vengono pubblicati Atti dell'Accademia Nazionale delle Scienze.

Questo studio si basa sui risultati epidemiologici secondo cui un’elevata fertilità ha effetti collaterali negativi sulla salute e sulla longevità delle donne. Ciò che non si sa, tuttavia, è se i costi della riproduzione siano presenti già nelle prime fasi della vita, prima che le malattie e il declino legato all’età diventino evidenti.

Fino ad ora, una delle sfide era misurare l’invecchiamento biologico nei giovani adulti. Utilizzando una nuova serie di strumenti che utilizzano la metilazione del DNA (DNAM), siamo stati in grado di superare questa sfida studiando vari aspetti dell’invecchiamento cellulare, della salute e del rischio di morte. Questi strumenti, chiamati “orologi epigenetici”, consentono ai ricercatori di studiare le prime fasi dell'invecchiamento, colmando un'importante lacuna nello studio dell'invecchiamento biologico.

“Gli orologi epigenetici aprono nuove opportunità su come studiare l'invecchiamento biologico nel corso della vita e per studiare come e quando si verificano i costi sanitari a lungo termine della riproduzione e di altri eventi della vita”, ha affermato Galen Ryan PhD, autore principale associato dello studio. Ricercatore presso il Columbia Center on Aging.

“I nostri risultati mostrano che la gravidanza accelera l'invecchiamento biologico e questi effetti sono più pronunciati nelle donne giovani e altamente fertili”, ha detto Ryan.

“I nostri risultati seguono le stesse donne nel tempo e collegano i cambiamenti nel numero di gravidanze di ciascuna donna ai cambiamenti nella sua età biologica.”

La relazione tra storia gestazionale ed età biologica persisteva dopo aver tenuto conto di vari fattori legati all’invecchiamento biologico, come lo stato socioeconomico, il fumo e la variazione genetica, ma non tra gli uomini dello stesso campione.

Questa scoperta, ha osservato Ryan, indica alcuni aspetti della gravidanza – piuttosto che fattori socioculturali associati alla fertilità precoce o all’attività sessuale – come motore dell’invecchiamento biologico.

Nonostante la natura significativa dei risultati, Ryan incoraggia i lettori a ricordare il contesto: “Molte delle gravidanze riportate nella nostra misurazione di base si sono verificate nella tarda adolescenza, quando le donne erano ancora in via di sviluppo.

“Ci aspettiamo che questo tipo di gravidanza sia particolarmente impegnativo per la futura mamma, soprattutto se l'accesso all'assistenza sanitaria, alle risorse o ad altro supporto è limitato.”

Ryan riconosce che c’è ancora molto lavoro da fare, affermando: “Abbiamo ancora molto da imparare sul ruolo della gravidanza e su altri aspetti della riproduzione nel processo di invecchiamento. Inoltre, non sappiamo se l’invecchiamento epigenetico accelerato in questi particolari individui si manifesterà come cattiva salute o morte decenni dopo.

La nostra attuale comprensione degli orologi epigenetici e del modo in cui predicono la salute e la morte proviene in gran parte dal Nord America e dall’Europa, ma il processo di invecchiamento potrebbe assumere forme leggermente diverse nelle Filippine e in altre parti del mondo, ha affermato Ryan.

“Penso che i nostri risultati evidenzino le implicazioni a lungo termine della gravidanza sulla salute delle donne e l'importanza di prendersi cura dei nuovi genitori, in particolare delle giovani madri”.

Coautori Christopher Kusawa, Northwestern University, Nanette R. Lee e Delia B. carbà, Fondazione USC-Office of Population Studies; Giulia L. MacIsaac, David S. Lynn e Parmita Atashe, Università della British Columbia; Daniele Belsky Columbia Public Health e Columbia Center on Aging; Michael S. Gobor, Università della British Columbia, Istituto canadese per la ricerca avanzata, Centro di medicina e terapeutica molecolare.

Finanza: Questo studio è stato supportato dal National Institutes of Health R01AG061006; Fondazione nazionale della scienza BCS 1751912; Università della Columbia Britannica UBC 60055724

Si tratta di notizie sulla ricerca sulla genetica, sulla gravidanza e sull'invecchiamento

Autore: Stefania Berger

Fonte: Università della Columbia

Contatto: Stephanie Berger – Columbia University

Ricerca originale: Appaiono i risultati PNAS