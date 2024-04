TSMC riceverà 6,6 miliardi di dollari per sostenere la produzione di chip negli Stati Uniti

Tali progressi limitano il numero di transistor che possono essere inseriti in ciascun piccolo chip di silicio, consentendo ai chip di eseguire calcoli più rapidamente e di memorizzare più dati. Negli ultimi dieci anni, TSMC ha sostituito Intel come fornitore di tecnologia di produzione più avanzata, producendo componenti che Apple progetta per i suoi ultimi smartphone e che Nvidia sviluppa per alimentare applicazioni AI come ChatGPT.

Anche se la prevista aggiunta della tecnologia a 2 nm rappresenta un grande passo avanti, ciò non significa necessariamente che gli stabilimenti statunitensi di TSMC offriranno la tecnologia più recente contemporaneamente agli stabilimenti di Taiwan. L’azienda ricerca nuove tecnologie sull’isola e questi processi vengono solitamente adattati alla produzione in grandi volumi prima negli edifici vicini per accelerare la transizione e ridurre i tempi di viaggio per gli ingegneri.

Resta possibile che Intel, che sta correndo per riconquistare la propria leadership nella tecnologia di produzione, possa introdurre la tecnologia di produzione più avanzata del settore entro il 2028 nelle fabbriche statunitensi. L'azienda conduce ricerche sulla tecnologia di produzione in Oregon.

Si prevede che i funzionari dell’amministrazione Biden concederanno ulteriori sovvenzioni nei prossimi mesi ad altri importanti produttori di chip che hanno investito in strutture nazionali nuove o ampliate negli ultimi anni, tra cui Micron Technology e Samsung.