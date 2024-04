Eclissi solare 2024: segni di danni agli occhi derivanti dalla visione del sole

salute

L'eclissi solare totale di lunedì si è conclusa in un batter d'occhio, ma per alcuni gli effetti dello spettacolo potrebbero durare per un po' di tempo.

La retinopatia solare, o “cecità da eclissi”, può verificarsi quando si fissa il sole senza occhiali con speciali filtri solari. La luce solare intensa può danneggiare la macula, il centro della retina responsabile della guida, della lettura e del riconoscimento dei volti.

“Anche pochi secondi di tale visione possono bruciare temporaneamente o permanentemente il centro della retina.” I ricercatori hanno scritto nel 2017 Informazioni sulla visione di un'eclissi solare senza un'adeguata protezione per gli occhi. “Una volta che il tessuto retinico, come il tessuto cerebrale, viene distrutto, non può rigenerarsi, con conseguente perdita permanente della visione centrale”.

La buona notizia è che le lesioni agli occhi sono rare. afferma il dottor Ralph Chu, uno dei massimi esperti sulla visualizzazione sicura delle eclissi solari Meno di 100 casi di problemi agli occhi Sono stati registrati in Canada e negli Stati Uniti a seguito dell’eclissi solare del 2017.

Lo afferma l'American Academy of Ophthalmology (AAO). Segni di retinopatia solare Includono visione offuscata, punto cieco nella visione centrale di uno o entrambi gli occhi, aumento della sensibilità alla luce, mal di testa, visione distorta, come una linea retta che appare curva e colori che appaiono diversi dal normale.

Lunedì le persone si riuniscono per osservare l'eclissi solare all'Empire State Building. Immagini Getty per l'Empire State Realty Trust

La retinopatia solare, o “cecità da eclissi”, può verificarsi quando si fissa il sole senza occhiali con speciali filtri solari. Ronald W. Erdrich/corrispondente di notizie/USA Today Network

L'organizzazione indica che i sintomi visivi sono solitamente evidenti entro quattro-sei ore, ma alcuni potrebbero non comparire prima delle 12 ore.

“Non hai terminazioni nervose nella parte posteriore del bulbo oculare, quindi potresti provare un'ustione senza nemmeno saperlo”, ha spiegato a Michelle Nichols, direttrice dell'osservazione pubblica presso l'Adler Planetarium. Lunedì sulla NBC Chicago.

Sebbene non esista una cura per la retinopatia solare, secondo l'AAO è importante consultare un oftalmologo che possa valutare l'entità del danno.

“All'inizio non è nemmeno evidente all'esame di questi pazienti”, ha detto alla NBC Chicago il dottor Derek Price, un oftalmologo di Fort Wayne, Indiana, riguardo ai problemi alla retina.

“Verranno con un reclamo e ti diranno che vedo una macchia nella mia vista, e questo è tutto ciò che ottieni. Ma poi nei prossimi due mesi, se tornano, puoi vedere dove si trova la retina stesso si è deteriorato. “Se si deteriora… i fotorecettori nella parte posteriore della retina potrebbero andare perduti. “L'occhio è per sempre.”

Sebbene molti guariscano entro tre-sei mesi, è possibile una perdita permanente della vista.

Sebbene non esista una cura per la retinopatia solare, è importante visitare un oculista che possa valutare l’entità del danno. FC Quadro – Stock.adobe.com

Sebbene molti guariscano entro tre-sei mesi, è possibile una perdita permanente della vista. Lotta azionaria

Un uomo di 42 anni ha sviluppato una visione offuscata in entrambi gli occhi che ha richiesto due mesi per risolversi dopo aver fissato direttamente il sole per diversi minuti. Secondo un caso di studio del 2014.

Una donna di Brooklyn che ha osservato un’eclissi solare del 2017 per 10 secondi senza occhiali protettivi afferma di aver subito “danni irreversibili all’occhio” – incluso un punto cieco al centro dell’iride sinistra.

Carica altro…



{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}