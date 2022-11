Il primo cubo per volare e operare sulla luna è arrivato con successo

Dopo un viaggio di quasi cinque mesi che l’ha portata oltre la luna e ritorno, la piccola navicella CAPSTONE è entrata con successo nell’orbita lunare.

“Abbiamo ricevuto conferma che CAPSTONE ha raggiunto un’orbita di alone quasi diritta, e questo è un enorme e enorme passo avanti per l’agenzia”, ​​ha affermato Jim Frye, capo dello sviluppo dei sistemi di esplorazione della NASA. “Ha appena completato la sua prima combustione pochi minuti fa. Nei prossimi giorni continueranno a migliorare la sua orbita e saranno il primo cubo a volare e operare sulla Luna”.

Questa è un’orbita importante per la NASA e speciale, perché è davvero stabile e richiede solo una piccola quantità di carburante per stabilizzarla. Nel punto più vicino alla Luna, questa orbita di quasi una settimana passa a 3.000 km dalla superficie della Luna e in altri punti dista 70.000 km. La NASA prevede di costruire una piccola stazione spaziale, chiamata Moon Gate, qui entro questo decennio.

Ma prima di allora, l’agenzia ha iniziato in piccolo. CAPSTONE è una missione commerciale canaglia che è stata sostenuta finanziariamente, in parte, da una sovvenzione di 13,7 milioni di dollari dalla NASA. La navicella stessa è stata sviluppata da una società con sede in Colorado chiamata Advanced Space, con l’aiuto di Terran Orbital, ed è di dimensioni modeste, solo 12U cubi con una massa di circa 25 kg. Può essere comodamente riposto all’interno di un piccolo frigorifero.

Annunci

Il veicolo spaziale è stato lanciato alla fine di giugno su un razzo Electron dalla Nuova Zelanda. L’Electron è il più piccolo razzo a lanciare un carico utile sulla Luna e il suo produttore, Rocket Lab, ha messo in evidenza al massimo le capacità del booster e del suo stadio fotonico superiore per inviare CAPSTONE nel suo lungo viaggio verso la Luna. Questa è stata la prima missione del Rocket Lab nello spazio profondo.

Dopo essersi separata dal suo razzo, la navicella ha trascorso quasi cinque mesi in viaggio verso la Luna, seguendo quello che è noto come un trasferimento balistico sulla Luna che utilizza la gravità del Sole per seguire un percorso esteso. Lungo la strada, i controllori di volo hanno gestito questo Risoluzione dei problemi di filatura Ciò avrebbe potuto portare alla perdita del veicolo spaziale. Questo era un percorso circolare, che faceva sì che la navicella spaziale raggiungesse una distanza di oltre tre volte la distanza tra la Terra e la Luna prima di tornare indietro, ma richiedeva relativamente poco propellente per raggiungere la sua destinazione.

Ad esempio, l’ustione che CAPSTONE ha effettuato domenica sera per spostarsi in un’orbita di alone quasi retta è stata molto piccola. Secondo Spazio Avanzatol’imbarcazione ha bruciato il suo propulsore per 16 minuti a circa 0,44 newton, che è il peso di circa nove pezzi di carta per stampante standard.

CAPSTONE non servirà solo come motore in questa nuova orbita – per verificare le proprietà teoriche progettate dagli ingegneri della NASA – ma dimostrerà anche un nuovo sistema di navigazione autonomo intorno e vicino alla Luna. Questo sistema di posizionamento cislunare autonomo, o CAPS, è importante perché c’è una carenza di risorse fisse di localizzazione vicino alla Luna, soprattutto perché l’ambiente cislunare diventa più affollato nel prossimo decennio.

La missione dovrebbe operare per almeno sei mesi in questa orbita.