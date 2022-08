Super pugno!! Modalità nascosta dei giocatori scoperta dopo 28 anni

C’è stata una scoperta storica fatta nell’edizione Super Nintendo del 1994 Super pugno!! oggi.

Account Twitter noto come “imbroglione non inclusoScopri una modalità giocatori nascosti nel gioco. Per accedere a questa opzione, nella schermata di avvio del gioco, dovrai premere i pulsanti “Y” e “R” sulla console del secondo giocatore e quindi premere il pulsante “Start” o il pulsante “A” sulla console del primo giocatore.

Quindi selezioni il pugile del secondo giocatore e chiedi al secondo giocatore di tenere premuti i pulsanti “B” e “Y” sul suo controller fino all’inizio della partita.

Nel titolo, tieni premuti Y + R, quindi premi A o START. Comparirà invece la seguente schermata oi normali menu. Qui puoi scegliere qualsiasi personaggio per una partita gratuita. Guarda, anche i combattenti di SPECIAL CIRCUIT sono disponibili qui. -> pic.twitter.com/Hh7AtPdTcK– Trucchi non elencati (new_cheats_news) 8 agosto 2022

Scusate! Mi sono completamente dimenticato di dire! Tutti i gruppi devono essere tenuti in JOYPAD2! Quindi A o INIZIA in JOYPAD1!– Trucchi non elencati (new_cheats_news) 8 agosto 2022

La cosa eccitante di questo è anche che è tutto sulla cartuccia, il che significa che non sono necessari hardware, accessori o hack speciali. Quindi dovresti essere in grado di testarlo tu stesso se hai una copia del gioco originale. Altrimenti, puoi testarlo su Switch Online o su altro Metodi.

Nintendo Life ha provato questa modalità nella versione Switch Online del gioco e può confermare che funziona.

partecipazione a Nintendo dal vivo su di me

Cosa ne pensate di questa scoperta? Lascia un commento qui sotto.