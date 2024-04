Le chiusure dello spazio aereo in tutto il Medio Oriente hanno deviato i voli mentre l’Iran lancia un attacco con droni contro Israele

“Stiamo monitorando da vicino la situazione e prenderemo decisioni sui prossimi voli tenendo conto della sicurezza dei nostri clienti e degli equipaggi”, ha affermato United in una nota. La compagnia aerea è l'unica compagnia aerea americana che ha ripreso i suoi servizi verso Israele da ottobre. La Delta avrebbe dovuto riprendere i voli per Tel Aviv a giugno. 7. American Airlines non ha ripreso i servizi per Israele.

Lo United ha anche cancellato il volo dall'aeroporto internazionale di Washington Dulles ad Amman, in Giordania, sabato sera “a causa dei disordini in Medio Oriente”. Domenica lo United ha anche cancellato il volo da Newark a Dubai.

Non è chiaro quando riprenderanno i voli.

Alcuni voli hanno evitato vaste aree dello spazio aereo del Medio Oriente e le deviazioni hanno ritardato alcuni aerei. Lo ha affermato la Swiss International Airlines.

Il sito di monitoraggio dei voli Flightradar24 ha affermato che diversi voli diretti a Tel Aviv e Amman sono stati dirottati sabato.

Anche le compagnie aeree hanno cancellato il servizio previsto per domenica. Domenica la compagnia aerea israeliana El Al ha cancellato più di 20 voli. Due voli El Al diretti in Israele sono stati dirottati dalla Thailandia a Bangkok. La compagnia di trasporti ha chiesto ai passeggeri di non presentarsi all'aeroporto finché non saranno stati avvisati.

Domenica Emirates Airlines ha cancellato il volo di linea tra Dubai e Amman. Il servizio Air France in Israele è stato cancellato domenica, British Airways ha cancellato due voli per Tel Aviv domenica e un volo per Amman. Lufthansa ha cancellato anche i suoi voli per Israele.