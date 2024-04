L'appuntamento al Coachella di Taylor Swift e Travis Kelce è meglio di Bleachella

È la stagione peggiore per avvistare le celebrità al Coachella.

Travis Kelce E Taylor Swift Hanno trasformato il festival del 2024 nel loro ultimo appuntamento serale il 13 aprile, dove hanno visto gli amici da vicino Jack Antonoff-Esibendosi con il suo collaboratore più frequente, la sua rock band Gradinate.

per la sera A Indio, in California, il tight end dei Kansas City Chiefs ha mantenuto la calma indossando una flanella aperta, un berretto da baseball e occhiali da sole mentre la cantante di “Cruel Summer” ballava accanto a lui e applaudiva con le mani in aria. visualizzazioni su Mezzi sociali.

Non era solo la coppia a far brillare l'intero deserto. Anche alcune delle altre amiche di Taylor si sono esibite all'evento del fine settimana. Latte Suki Waterhouse E Sabrina Falegname, si è unito a Taylor nella prima tappa internazionale del suo tour Eras, e il duo ha incantato i frequentatori del festival quando sono saliti sul palco in pieno giorno venerdì. Ulteriore, lana Del ReyUna collaborazione del 2022 con il vincitore del Grammy Award mezzanotte “Neve sulla spiaggia”, titolava il 12 aprile.

Tuttavia, Travis e Taylor, 34 anni, non sono riusciti a salire sul palco venerdì, e quella sera la coppia si è invece goduta la cena al Sushi Park di Los Angeles.