Dogecoin – I trader a lungo termine hanno perso 16 milioni di dollari; Questo è dove ti lascia

È stato raggiunto il numero totale di liquidazioni lunghe per Dogecoin $ 16 milioni il 12 aprile

Il sentimento ribassista continua a seguire il memecoin

Dogemoneta [DOGE] Secondo The Verge, le liquidazioni lunghe hanno raggiunto il massimo degli ultimi 30 giorni nelle ultime 24 ore. Quinglass. Ciò, sullo sfondo di un calo del mercato più ampio a seguito del calo del prezzo del Bitcoin nelle classifiche. In effetti, l’intero mercato delle criptovalute ha visto liquidare posizioni commerciali per un valore di oltre 860 milioni di dollari tra 270.993 trader.

I dati on-chain hanno rivelato che le lunghe liquidazioni di DOGE ammontavano a 16 milioni di dollari. L'ultima volta che le criptovalute hanno registrato un volume così elevato di lunghe liquidazioni nel mercato dei futures è stato il 6 marzo.

Le liquidazioni si verificano nel mercato dei futures di un asset quando la posizione di un trader viene chiusa forzatamente a causa di fondi insufficienti per mantenere la posizione. Le liquidazioni lunghe si verificano quando si verifica un calo inaspettato del prezzo di un asset, costringendo i trader che hanno posizioni aperte a favore dell'aumento dei prezzi a uscire dalle loro posizioni.

In confronto, nel giorno in questione, secondo i dati Coinglass, le liquidazioni short di DOGE ammontavano a 3,08 milioni di dollari.

Prepararsi per un ulteriore calo di valore

Secondo i dati, estendendo le perdite settimanali del 6%, il prezzo di DOGE è sceso del 13% nelle ultime 24 ore CoinMarketCap. Al momento della stesura di questo articolo, il principale memecoin aveva un valore in classifica pari a 0,1721$.

Una valutazione dei movimenti dei prezzi dell'altcoin sul grafico giornaliero ha mostrato che potrebbe perdere ulteriori guadagni alla fine di questa settimana. I principali indicatori di momentum osservati hanno rivelato un costante calo della domanda di DOGE.

Ad esempio, i valori del Relative Strength Index (RSI) e del Money Flow Index (MFI) erano rispettivamente 46,85 e 46,53. Questi indicatori hanno indicato un calo della domanda di altcoin tra i partecipanti al mercato e un forte aumento delle vendite di monete.

Inoltre, le letture dell'indice di movimento direzionale (DMI) della valuta hanno mostrato che l'indicatore di tendenza positiva (verde) è sceso al di sotto del suo indicatore negativo (rosso) il 12 aprile. Quando queste linee tendono in questo modo, indicano uno spostamento da uno slancio rialzista a uno slancio ribassista. Segnala una recrudescenza degli orsi e un leggero aumento delle attività di presa di profitto.

Infine, la linea MACD di DOGE si è posizionata sopra la sua linea di segnale al momento della pubblicazione e lo ha confermato. Ciò indica anche che la media mobile a breve termine di DOGE era più alta rispetto alla media mobile a lungo termine.

Quando queste linee sono disposte in questo modo, viene visto come un segno di intensificazione delle vendite di valuta. Quindi, sarà un momento difficile per essere titolare di Dogecoin.