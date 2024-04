Bertrand Rindouf Petrov/Getty Images

Rebecca Ferguson ha condiviso un aggiornamento su quanto accaduto dopo aver rivelato che una delle sue co-protagoniste le ha “urlato” durante le riprese facendola piangere.

In una nuova intervista, la star del cinema piace Dune di sabbia: seconda parte E Missione: Impossibile: resa dei conti Parla del panico tra i suoi ex co-protagonisti, temendo che li inseguissero.

“Numero uno, sì, mi è piaciuta la cattura”, ha detto Ferguson. Spettacolo di Jess Cagle. “Ma quello che ho capito anche alla mia età – 21 anni – è che non ha importanza. Sicuramente penso di avere una mentalità più aperta. So anche quali sono i miei limiti. Ma lo scopo dell'intervista era ' t per trovare la persona – ovviamente le persone sarebbero interessate a loro, ma ero emozionato dalla domanda, che era un'ottima domanda [Josh Smith]. Perché il punto era: c'è un punto nella tua carriera in cui sei stato trattato in un modo in cui hai cambiato la tua decisione – così la dico io stesso – in cui vuoi il cambiamento o non lo accetti? È stato un momento chiaro per me lavorare con questa persona.

Ha continuato: “Ma ho ricevuto telefonate da incredibili co-protagonisti con cui ho lavorato, 'Capisci cosa ho fatto, vero?!' E io ho pensato, 'Oh mio Dio. No, non la pensavo così. Voglio dire , non è mia responsabilità, a dire il vero non mi interessa.' Sai, 'Sei fantastico, ma la mia storia è la mia storia, e se sei una brava persona, non preoccuparti. '”

“Era Meryl Streep, e tutti lo sanno”, ha scherzato Cagle, al che Ferguson ha risposto con una risata: “Dannazione!”

Guarda l'intervista completa di Ferguson nel video qui sotto.