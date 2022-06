La Russia invia in pochi mesi missili nucleari in Bielorussia, mentre i leader del G7 si incontrano in Germania | Ucraina

Il presidente russo Vladimir Putin, ricevendo il leader bielorusso, ha affermato che la Russia consegnerà missili in grado di trasportare testate nucleari in Bielorussia nei prossimi mesi. Aleksandr Lukashenko.

“Nei prossimi mesi ci trasferiremo Bielorussia “Sistemi missilistici tattici Iskander-M che possono utilizzare missili balistici o missili da crociera nelle loro versioni convenzionali e nucleari”, ha detto Putin in una trasmissione televisiva russa all’inizio del suo incontro con Lukashenko a San Pietroburgo sabato.

Putin ha fatto più volte riferimento alle armi nucleari da quando il suo paese ha lanciato un’operazione militare in Ucraina il 24 febbraio, in quella che l’Occidente considerava Attenzione a non interferire. Lukashenko ha detto il mese scorso che il suo paese aveva acquistato dalla Russia missili Iskander con capacità nucleare e sistemi missilistici antiaerei S-400.

Lo sviluppo è arrivato alla vigilia di una riunione dei leader del G7 a Germania Domenica sarà ospitato dal cancelliere Olaf Schultz nelle Alpi bavaresi, che saranno dominate dall’Ucraina e dalle sue conseguenze di vasta portata, dalla carenza di energia alla crisi alimentare.

Si prevede che i leader del G7 cercheranno di mostrare un fronte unito a sostegno Ucraina Ciò è sempre stato necessario e aumenta la pressione sul Cremlino, anche se vorranno evitare sanzioni che potrebbero aumentare l’inflazione e esacerbare la crisi globale del costo della vita.

Un funzionario dell’UE ha affermato: “Il messaggio principale del G7 sarà l’unità e il coordinamento dell’azione… Questo è il messaggio principale, che anche in tempi difficili… manteniamo la nostra alleanza”.

I partner del G7 sono pronti ad accettare di vietare le importazioni di oro da… RussiaUna fonte a conoscenza della questione ha detto a Reuters. Una fonte del governo tedesco in seguito ha affermato che i leader erano in trattative “davvero costruttive” sulla fissazione di un potenziale tetto massimo per le importazioni di petrolio russo.

Quest’anno Schulz ha invitato, come paesi partner, il Senegal, l’attuale presidente dell’Unione africana, l’Argentina, che presiede il Gruppo delle nazioni dell’America Latina e dei Caraibi, l’Indonesia e l’India, attuali e prossimi ospiti del Gruppo delle 20 principali nazioni industrializzate, e Sud Africa.

“Il vertice non dovrebbe solo inviare il messaggio che la NATO e il G7 sono più uniti che mai, ma anche che le democrazie del mondo stanno insieme contro l’imperialismo di Putin proprio come fanno nella lotta contro la fame e la povertà”, ha affermato Schultz. Parlamento questa settimana.

Sabato le donne guidano una moto attraverso Maidan Square a Kiev, passando davanti a sacchi di sabbia con la parola “aiuto” scritta sopra. Fotografia: Nariman El-Mofty/Associated Press

Putin si è anche offerto di potenziare gli aerei da guerra della Bielorussia per renderli capaci di trasportare armi nucleari, in mezzo alle crescenti tensioni con l’Occidente sull’Ucraina.

“Molti Su-25 [aircraft] In servizio con l’esercito bielorusso. “Possono essere promossi in modo appropriato”, ha detto il leader russo. “Questa modernizzazione dovrebbe essere effettuata nelle fabbriche di aeromobili in Russia e la formazione del personale dovrebbe iniziare di conseguenza”, ha aggiunto, dopo che Lukashenko gli ha chiesto di “adattare” gli aerei.

“Saremo d’accordo su come raggiungere questo obiettivo”, ha detto Putin.

Durante l’incontro, Lukashenko ha espresso preoccupazione per le politiche “aggressive”, “conflittuali” e “odiose” dei suoi vicini Lituania e Polonia, e ha chiesto a Putin di aiutare la Bielorussia in una “risposta simmetrica” ​​a quelli che, secondo lui, erano voli NATO con armi nucleari vicino al confine con la Bielorussia. Putin ha affermato di non vedere al momento la necessità di una risposta simmetrica.

L’Iskander-M, un sistema missilistico guidato mobile NATO soprannominato “SS-26 Stone”, ha sostituito il missile Scud sovietico. I suoi missili a doppia guida hanno una portata di 500 chilometri (300 miglia) e possono trasportare testate convenzionali o nucleari.

La scorsa settimana, la Lituania in particolare ha fatto infuriare la Russia bloccando il transito di merci soggette a sanzioni europee attraverso il suo territorio dalla Russia, attraverso la Bielorussia, alla regione baltica russa di Kaliningrad.

La Russia lo ha definito un “blocco”, ma la Lituania afferma che riguarda solo l’1% del normale carico che passa sulla strada e che il traffico passeggeri non è stato influenzato.

Con Agence France-Presse e Reuters