Il Giappone approva un piano per vendere aerei da combattimento ad altri paesi

TOKYO (AP) – Il governo giapponese ha approvato martedì un piano per la vendita di aerei da combattimento di prossima generazione che sta sviluppando con Gran Bretagna e Italia ad altri paesi, l’ultimo passo avanti rispetto ai principi pacifisti del dopoguerra del paese.

Decisione controversa Si prevede che consentire la vendita internazionale di armi contribuirà a garantire il ruolo del Giappone nel progetto congiunto di aerei da caccia e fa parte di un'iniziativa volta a rafforzare l'industria degli armamenti giapponese e a rafforzare il suo ruolo nella sicurezza globale.

Il Consiglio dei Ministri ha inoltre concordato di rivedere le linee guida sull'equipaggiamento militare e sul trasferimento di tecnologia del Giappone per consentire la vendita di armi letali prodotte congiuntamente a paesi diversi dai partner.

Il capo del gabinetto Yoshimasa Hayashi ha affermato che i cambiamenti sono necessari dato il contesto di sicurezza del Giappone, ma ha sottolineato che i principi pacifici del Giappone sono rimasti invariati.

“Per ottenere un aereo da caccia che soddisfi le prestazioni necessarie ed eviti di mettere a repentaglio la difesa del Giappone, è necessario trasportare i prodotti finiti dal Giappone a paesi diversi dai paesi partner”, ha detto Hayashi ai giornalisti, aggiungendo che Tokyo seguirà procedure rigorose. Processo di approvazione della vendita di aeromobili. “Abbiamo chiaramente dimostrato che continueremo ad aderire alla nostra filosofia di base di paese pacifico”, ha affermato.

Il Giappone ha da tempo limitato le esportazioni di armi in base alla costituzione pacifista del paese, ma ha rapidamente adottato misure per liberalizzare le restrizioni in un contesto di crescenti tensioni regionali e globali, in particolare dalla vicina Cina.

La decisione sull'aereo consentirà al Giappone di esportare per la prima volta le armi letali di cui è coinvolto nella produzione in altri paesi.

Il Giappone sta lavorando con l’Italia e il Regno Unito per sviluppare un aereo da caccia avanzato per sostituire la sua vecchia flotta di caccia F-2 di progettazione americana e caccia Eurofighter Typhoon utilizzati dagli eserciti britannico e italiano.

Il Giappone, che in precedenza aveva lavorato su un progetto interno chiamato FX, ha accettato nel dicembre 2022 di unire i suoi sforzi con un programma italo-britannico chiamato Storm. Per la pubblicazione nel 2035. Joint venture nota come Programma aereo da combattimento globale O GCAP, e ha sede nel Regno Unito

Il Giappone spera che il nuovo aereo fornisca le capacità avanzate di cui il Giappone ha bisogno nel contesto delle crescenti tensioni nella regione, dandogli un vantaggio tecnologico rispetto ai suoi rivali regionali Cina e Russia.

A causa del suo passato bellico come aggressore e della devastazione seguita alla sconfitta nella seconda guerra mondiale, il Giappone adottò una costituzione che limitava i suoi poteri militari all’autodifesa. Il Paese mantiene da tempo una rigorosa politica di limitazione dei trasferimenti di attrezzature e tecnologie militari e di divieto di tutte le esportazioni di armi letali.

Gli oppositori hanno criticato il governo del primo ministro Fumio Kishida per essersi impegnato nel progetto dell'aereo da caccia senza fornire una spiegazione al pubblico o ottenere l'approvazione per l'importante cambiamento politico.

Per far fronte a queste preoccupazioni, il governo sta limitando per il momento le esportazioni di armi letali co-sviluppate verso gli aerei e ha promesso di non effettuare alcuna vendita per l’uso in guerre attive.

Il governo ha inoltre confermato che le linee guida riviste attualmente si applicano solo agli aeromobili e che per farlo sarà necessaria l’approvazione del governo. I potenziali acquirenti saranno inoltre limitati ai 15 paesi con cui il Giappone ha firmato accordi di partenariato per la difesa e di trasferimento di attrezzature.

Recenti sondaggi indicano che l’opinione pubblica è divisa sul piano.

Nel 2014, il Giappone ha iniziato ad esportare alcune forniture militari non letali, e con una mossa più recente Lo scorso dicembre è stato approvato Si tratta di un cambiamento che consentirebbe la vendita ai licenziatari di 80 armi letali e dei loro componenti fabbricati su licenza di altri paesi. Questo cambiamento ha aperto la strada al Giappone per vendere missili Patriot di progettazione americana agli Stati Uniti, che aiuterebbero a sostituire le munizioni che Washington invia all’Ucraina.

Il governo ha affermato nella sua decisione che il divieto di esportazione di armi sui prodotti finiti ostacolerebbe gli sforzi per sviluppare il nuovo aereo e che il Giappone si è limitato a un ruolo di supporto nel progetto. Italia e Regno Unito vorrebbero vendere l'aereo per coprire i costi di sviluppo e produzione.

Kishida ha cercato l’approvazione del governo prima di firmare l’accordo GCAP a febbraio, ma è stato ritardato dalla resistenza del suo partner minore della coalizione, il partito Komeito sostenuto dai buddisti.

Il cambiamento arriva anche mentre Kishida pianifica una visita di stato a Washington in aprile, dove dovrebbe sottolineare la volontà del Giappone di svolgere un ruolo maggiore nelle partnership tra l'industria militare e quella della difesa.

Le esportazioni aiuterebbero anche a rilanciare l’industria della difesa giapponese, che storicamente si è occupata solo delle forze di autodifesa del paese, mentre Kishida cerca di rafforzare l’esercito. Nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi dieci anni, il settore fatica ancora ad attrarre clienti.

___

Trova ulteriori informazioni sulla copertura AP dell'Asia e del Pacifico su https://apnews.com/hub/asia-pacific