“The Bachelorette”: Jen Tran scelta come protagonista della stagione 21

Jen Tran sta avendo la sua storia d'amore!

Le cose non hanno funzionato tra lei e lui Joey GraziadeJen è stata annunciata come la protagonista della stagione 21 laurea.

Durante la parte live Laurea breveFinale della stagione 28, ospitato da Franchise Jesse Palmer Portare un recente diploma di maturità, Carità LawsonRivela che uno studente assistente medico avrà un'altra possibilità di trovarne uno.

Jen ha toccato le corde del cuore dei fan quando ha aperto con Joey la sua relazione separata con suo padre, che secondo lei aveva influenzato le sue relazioni con gli uomini in passato. Joey alla fine mandò Jenn a fare i bagagli davanti alle città natali, molte delle quali fece sbarcare laurea Azione.

“Sto cercando qualcuno con una grande personalità”, ha detto a Jesse. “… sarebbe la serata migliore se potessimo passare tutta la notte a prenderci in giro a vicenda.”

Per quanto riguarda le sue speranze per il processo, Jen ha detto che vuole trovare “la sua persona” che sia il suo “abbinamento perfetto”.

“Credo che lo riconoscerò quando lo troverò”, ha detto.

Dopo aver conseguito la prima laurea asiatica, Jen ha detto: “È davvero incredibile. Mi sento molto grata e molto onorata”.

In un comunicato stampa per la prossima stagione, la ABC ha descritto Jen come “una donna dolce e compassionevole che ha dedicato la sua vita ad aiutare gli altri”.

“La bellezza vietnamita bilingue attualmente risiede a Miami ed è pronta a trovare l'amore con un uomo affidabile e premuroso come lei”, ha aggiunto la rete.

Quanto al perché Joey è secondoDaisy, che non ha ricoperto quel ruolo, ha spiegato all'account executive: “La mia vita è stata pazzesca nell'ultimo anno… sono in buona salute, sono felice e non ho avuto entrambe le cose da molto tempo”. molto tempo… In questo momento, no, non sono pronto. Va bene. Solo per averlo realizzato. Sono davvero orgoglioso. “

Stagione 21 di laurea Sarà presentato in anteprima su ABC a luglio.

