Il primo ministro sudanese è stato posto agli arresti domiciliari dalle “forze militari”, secondo il ministero dell’Informazione

La casa di Hamdok a Khartoum sembrava essere circondata dai militari lunedì mattina presto.

Il ministero dell’Informazione ha affermato che diversi ministri e funzionari del governo sono stati arrestati. L’esercito ha attaccato un’emittente di stato sudanese nella vicina città di Omdurman e ha arrestato i lavoratori.

Il leader sudanese sta premendo per una dichiarazione “favorevole all’acquisizione”, ma ha invitato le persone a scendere in piazza per protestare.

“Il primo ministro sudanese Abdallah Hamdak, in un messaggio dai suoi arresti domiciliari, esorta i sudanesi a seguire i pacifici (metodi di protesta) e ad occupare le strade per difendere la loro rivoluzione”, ha affermato il ministero in un post su Facebook.

Lo ha riferito Akanksha Sharma della CNN.