La ricchezza di Trump sale a 6,4 miliardi di dollari ed entra nella lista delle 500 persone più ricche del mondo

Secondo un rapporto, il patrimonio netto dell'ex presidente Donald Trump è balzato a 6,4 miliardi di dollari lunedì dopo che la fusione tra Digital World Acquisition Corp e Trump Media & Technology Group Corp è stata ufficialmente completata.

Per la prima volta in assoluto, Trump, 77 anni, sarà incluso nel Bloomberg Billionaires Index delle 500 persone più ricche del mondo. Secondo il regista.

Secondo la società, le azioni DJT di Trump Media inizieranno le negoziazioni sul Nasdaq martedì. James Kivum

Il precedente patrimonio netto del magnate immobiliare era di 3,1 miliardi di dollari.

Il patrimonio netto di Trump è aumentato di 4 miliardi di dollari in seguito alla riuscita fusione tra il suo gruppo Trump Media e la società di acquisizione di assegni in bianco Digital World.

Trump Media inizierà ad essere quotato sul Nasdaq con il simbolo “DJT”, un cenno al presunto candidato repubblicano per le iniziali del presidente, la società. Lo ha detto in un comunicato.

Trump ha una partecipazione personale del 58% nell’entità quotata in borsa.

La risorsa più grande di Trump Media è Truth Social, la piattaforma di social media su cui l'ex presidente, attraverso @realDonaldTrump, ha accumulato un seguito di oltre 6,7 milioni di utenti.

Trump ha lanciato Truth Social dopo essere stato sospeso sia da Twitter che da Facebook nel 2021 in seguito alla rivolta del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti.

Lunedì a Trump è stato ordinato di versare una cauzione ridotta di 175 milioni di dollari per contrastare la sentenza di frode civile contro di lui. Andrea Reno/Zuma PressWire/SplashNews.com

Il massiccio aumento della sua ricchezza avviene lo stesso giorno in cui ha ottenuto una vittoria legale all’ultimo minuto quando una corte d’appello di New York ha stabilito che avrebbe potuto versare un’obbligazione di 175 milioni di dollari drasticamente ridotta per contrastare l’enorme sentenza nel suo caso di frode civile.

Gli avvocati di Trump avevano precedentemente dichiarato alla corte che l'ex presidente non era riuscito a garantire l'importo iniziale della cauzione di 464 milioni di dollari, nonostante si fosse rivolto a più di 30 società garanti.

Il patrimonio netto di Trump è aumentato di 4 miliardi di dollari in seguito alla riuscita fusione tra il suo gruppo Trump Media e la società di acquisizione di assegni in bianco Digital World. Reuters

Segui la copertura di The Post sulla ricerca dell'ex presidente Donald Trump per trovare un prestito per pagare la sua obbligazione da 175 milioni di dollari

La corte d’appello ha concesso a Trump altri 10 giorni per depositare la cauzione prima che lo stato, guidato dal procuratore generale Letitia James, possa iniziare a sequestrare i suoi beni.

“Ho un sacco di soldi”, ha detto Trump durante una conferenza stampa lunedì.

“Offriremo molto rapidamente contanti o obbligazioni, o titoli, o contanti, o obbligazioni, qualunque cosa sia”, ha aggiunto. “Solleveremo la questione molto rapidamente e vinceremo la causa.”

