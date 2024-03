La diagnosi di Kate Middleton arriva nel mezzo di una “epidemia” di cancro in fase iniziale

salute

Kate Middleton ha rivelato venerdì che sta combattendo un cancro scoperto dopo un recente intervento chirurgico addominale – e ora gli oncologi lanciano l'allarme su un aumento di alcuni tipi di cancro tra i giovani adulti.

“C'è attualmente un'epidemia di cancro tra i giovani (sotto i 50 anni)”, ha affermato il dottor Shivan Sivakumar, professore associato di oncologia presso l'Università di Birmingham in Inghilterra. Lo ha detto al Telegraph la settimana scorsa.

“Non si sa il motivo, ma stiamo vedendo sempre più pazienti che sviluppano cancro addominale”, ha aggiunto Sivakumar.

Questo non si limita solo ai tumori dello stomaco. L’incidenza del cancro del colon-retto è aumentata Tra gli adulti statunitensi di età inferiore ai 55 anni. studio Pubblicato lo scorso anno sulla rivista BMJ Oncology Ha rilevato un aumento del 79% dell’incidenza globale del cancro in stadio iniziale e un aumento del 27% delle morti per cancro a esordio precoce tra il 1990 e il 2019.

I ricercatori hanno notato che i tumori al seno, alla trachea, ai bronchi, ai polmoni, al colon, al retto e allo stomaco hanno causato il maggior numero di malattie e decessi tra i giovani adulti nel 2019, e hanno attribuito la colpa a una cattiva alimentazione, al consumo di alcol, all’uso di tabacco, all’inattività fisica e all’eccesso di grasso corporeo. .

I docenti della Harvard Medical School sono arrivati ​​al punto di riferirsi al cancro in stadio iniziale come a una “epidemia globale emergente”. Nel 2022 la ricerca.

La Middleton (42 anni) non ha specificato il tipo di cancro di cui soffre, ma i test successivi al suo “importante intervento chirurgico addominale” a gennaio “hanno rilevato la presenza di cancro”.

Middleton ha dichiarato: “Pertanto, il mio team medico mi ha consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva, e ora sono nelle prime fasi di questo trattamento”.

Andrew Biggs, consulente chirurgo colorettale e ricercatore senior presso l'Università di Birmingham, ha dichiarato al The Telegraph che la diagnosi deve aver colpito la famiglia reale “come un autobus”.

“Quando ho iniziato come chirurgo oncologico, 20 anni fa, raramente vedevo pazienti più giovani, ma ora li vedo regolarmente”, ha detto Biggs, che gestisce una clinica per malati di cancro sotto i 45 anni.

Ha aggiunto: “Quando vengono, rimangono scioccati, perché spesso non hanno sintomi e, data la loro età, non pensano al cancro”.

Il Telegraph ha parlato con ricercatori che hanno ipotizzato possibili ragioni per la crescita di alcuni tumori, inclusi fattori genetici e cambiamenti nel microbioma intestinale.

Dottor Veda Girioncologo medico dell'Università di Yale e direttore dello Yale Cancer Center Programma Early Cancer presso l'Ospedale oncologico SmiloLa prevalenza del cancro in stadio iniziale “suggerisce la necessità di ulteriori ricerche in tutti i tipi di aree: nelle scienze della popolazione, nella salute comportamentale, nella sanità pubblica e anche nelle scienze di base”, ha affermato questo mese.

“Quindi, ora ci stiamo concentrando sul riconoscimento che il cancro in stadio iniziale è un tipo diverso di cancro e sul fornire maggiore supporto a questi pazienti più giovani”. Lei spiegò.

Chadwick Boseman parla sul palco durante gli American Music Awards 2019 il 24 novembre 2019. Morì l'anno successivo di cancro al colon. Getty Images per DCP

Gli esperti dicono che il viaggio pubblico della principessa del Galles Potrebbe incoraggiare i giovani Sottoporsi al test, il che potrebbe portare a casi di cancro più documentati.

Un uomo del Texas a cui è stato diagnosticato un cancro al colon allo stadio 2 nel 2021 ha detto di essere stato ispirato dalla star di “Black Panther” Chadwick Boseman, morto di cancro al colon nel 2020 all’età di 43 anni.

“Chadwick Boseman ha sensibilizzato l'opinione pubblica”, Randall D. Resistente ha detto alla sua stazione ABC locale nel 2022. “Anche per me. Solo vedere quanto fosse gentile in tutto ciò. Ha dimostrato come si possa avere la forza, anche in una situazione del genere, per continuare ad andare avanti e fare le cose giuste.”

Olivia Munn ha annunciato questo mese la diagnosi di cancro al seno. oliviamon/Instagram

Anche l'attrice di “Newsroom” Olivia Munn, 43 anni, ha recentemente rivelato che le è stato diagnosticato un cancro al seno e ha subito una doppia mastectomia, attribuendo al suo medico il merito di aver condotto una valutazione del rischio di cancro.

“Il fatto che mi abbia salvato la vita”, ha scritto Moon in un post su Instagram questo mese.

