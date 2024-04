Gli Stati Uniti reimpongono le sanzioni al settore petrolifero e del gas venezuelano

CNN

—



Gli Stati Uniti reimporranno le sanzioni Settore petrolifero e del gas in Venezuela In risposta al fallimento del governo Maduro nel consentire “elezioni inclusive e competitive”.

Lo scorso ottobre, citando gli impegni assunti dal presidente Nicolas Maduro di tenere tali elezioni nel 2024, il Tesoro americano ha rilasciato un permesso temporaneo per consentire transazioni con il settore nazionale del petrolio e del gas senza timore di sanzioni.

Questa autorizzazione, ufficialmente conosciuta come Licenza Generale 44, sarebbe scaduta giovedì e l’amministrazione avrebbe dovuto decidere se il governo venezuelano stesse rispettando gli impegni assunti nell’ambito dell’“Accordo di Barbados” tra i rappresentanti di Maduro e membri dell’opposizione politica. Nel Venezuela.

Secondo un alto funzionario dell’amministrazione, gli Stati Uniti “hanno completato una revisione molto approfondita” e hanno stabilito che il governo Maduro “ha fallito” in diverse aree chiave dell’accordo.

Pertanto, gli Stati Uniti non rinnoveranno la licenza generale e le sanzioni revocate torneranno in vigore tra 45 giorni.

“Eravamo particolarmente preoccupati per il fatto che le autorità venezuelane hanno anche impedito alla principale candidata dell'opposizione, Maria Corina Machado, di candidarsi e non hanno nemmeno permesso alla loro candidata sostitutiva designata, la dottoressa Corina Llores, di registrarsi come candidata presidenziale”, hanno affermato. ha detto il funzionario. Mercoledì.

Un altro alto funzionario dell’amministrazione statunitense ha affermato che il governo Maduro “non ha pienamente rispettato lo spirito o la lettera dell’accordo delle Barbados”.

Un terzo alto funzionario dell’amministrazione statunitense non è stato in grado di determinare l’impatto che avrebbe l’abrogazione dell’autorizzazione, sottolineando che “non vi è alcun obbligo di segnalazione”. S “Quindi non abbiamo i numeri esatti” su quanto lavoro è stato svolto con questa licenza generale.

In particolare, gli Stati Uniti continueranno a consentire un’altra autorizzazione a partire da novembre 2022, che consentirà alla compagnia petrolifera Chevron di “riprendere le operazioni limitate di estrazione di risorse naturali in Venezuela”.

Da quando è stata rilasciata la licenza Chevron, il Venezuela ha visto una significativa crescita della produzione dopo anni di collasso economico. Quest'anno, l'economia del Venezuela Si prevede che raggiungerà la crescita più elevata tra le principali economie del Sud America, secondo le ultime previsioni economiche emesse dal Fondo monetario internazionale.

Il secondo funzionario statunitense ha sottolineato che la decisione di reimporre le sanzioni “non dovrebbe essere vista come la decisione finale del fatto che non crediamo più che il Venezuela sia in grado di tenere elezioni competitive e inclusive”.

Ha aggiunto: “Continueremo a lavorare con tutte le parti interessate, compresi i rappresentanti di Maduro, l'opposizione democratica, la società civile e la comunità internazionale per sostenere gli sforzi del popolo venezuelano per garantire un futuro migliore al Venezuela”. L'accordo delle Barbados resta in vigoreS Hanno affermato che il miglior percorso possibile verso un Venezuela più democratico, sicuro e prospero è che venga pienamente attuato.

Gli è stato chiesto se la decisione tenesse conto del potenziale impattoS Per quanto riguarda i prezzi del petrolio o l’immigrazione non autorizzata, il primo funzionario ha affermato che “si sono concentrati realmente sulle circostanze politiche e sulla situazione in Venezuela”.

“Naturalmente, c’è stato un processo interagenzia che ha accompagnato questa decisione che è stato in grado di coinvolgere un’ampia gamma di interessi e questioni, che ovviamente facevano parte del contesto generale di questa decisione. “Ma fondamentalmente, la decisione si è basata sulle azioni o sull’inazione delle autorità venezuelane”.

Milioni di persone sono fuggite dal Paese a causa delle cattive condizioni economiche, della carenza di cibo e dell’accesso limitato all’assistenza sanitaria.

Il ministro del Petrolio venezuelano Pedro Telechia ha detto mercoledì alla CNN che il suo Paese è pronto a sostenere il costo delle sanzioni reimposte dagli Stati Uniti.

“Con queste sanzioni e la guerra in Medio Oriente, i prezzi del petrolio aumenteranno e ciò farà salire anche i prezzi del gas negli Stati Uniti. [these sanctions cause] Ciò non si limita al Venezuela, ma all’intera comunità internazionale. Telecia ha affermato che il Venezuela continuerà a crescere con o senza sanzioni.