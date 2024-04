Il Pixel 7A è un vero e proprio colpo al suo minimo storico di $ 349

L'arrivo imminente del Pixel 8A potrebbe portare a un calo dei prezzi più profondo, o forse Google rafforzerà lo sconto di oggi come una modifica permanente. Ma se hai bisogno di un nuovo telefono adesso, non esitare ad approfittare di questo affare. Anche al suo prezzo originale, riteniamo che Google Pixel 7A sia ancora uno dei migliori telefoni Android che puoi acquistare. Ha lo stesso chipset Tensor G2 che gestisce il display dell'ammiraglia Pixel 7, che offre prestazioni e ottimizzazioni eccezionali che consentono alla batteria di durare fino a tre giorni. Il sistema a doppia fotocamera rimane il migliore che puoi ottenere per questo prezzo.

Pixel 7A è ottimo anche per altre funzionalità, come un display OLED da 6,1 pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz e ricarica wireless Qi. Oltre alle normali funzionalità del software per migliorarne le capacità, è anche garantito che riceverà almeno altri due importanti aggiornamenti a livello di piattaforma, il che significa che otterrai il prossimo Android 15 e dovresti essere sintonizzato per qualunque sviluppo Google abbia pianificato. Android 16., oltre a numerosi aggiornamenti di sicurezza intermedi e successivi.