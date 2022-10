Le immagini di Pixel Watch trapelate mostrano il design del cinturino, i quadranti e l’integrazione con Fitbit

Mancano solo pochi giorni L’azienda presenterà la sua gamma Pixel 7 e il suo primo smartwatch di punta che ha costruito internamente (all’esterno Fitbit, In ogni caso). Fughe di notizie e voci hanno fornito alcuni spunti in merito Caratteristiche e specifiche. L’ultima perdita potrebbe essere la più grande di sempre. Sembra che sia un elenco Amazon per Pixel Watch Il Pixel Watch sarà in vendita dopo l’evento Google del 6 ottobre.

Immagini e dettagli condivisi dal leaker Sul Forum (come l’ho notato ) indica che ci saranno almeno quattro modelli di barre in diversi colori. Sembra includere un design in silicone in nero, grigio, bianco, verde e argento (le immagini non sono ad altissima risoluzione), oltre a un design intrecciato disponibile in arancione, verde e nero. Sembra che ci siano anche due modelli in pelle.

OnLeaks tramite SlashLeaks

Inoltre, le immagini offrono uno sguardo ad alcuni dei volti del Pixel Watch. Questi includono un quadrante in stile analogico che include la frequenza cardiaca di chi lo indossa, uno con disegni paesaggistici e uno che mostra l’ora a parole. Altre immagini offrono un’anteprima dell’integrazione Fitbit di Pixel Watch, contapassi, letture dell’elettrocardiogramma (ECG), funzionalità di chiamata di emergenza e .

OnLeaks tramite SlashLeaks

Inoltre, l’elenco di Amazon, che da allora è stato rimosso, suggeriva agli utenti di ottenere sei mesi di accesso gratuito a Fitbit Premium. Fitbit di solito offre ai suoi acquirenti di smartwatch la stessa funzionalità, ma non è ancora chiaro se Google farà lo stesso con Pixel Watch in tutte le regioni. L’elenco indicava anche che Pixel Watch si collegherà all’app Google Home, sarà dotato di resistenza all’acqua 5ATM e un display Corning Gorilla Glass. Si dice anche che il dispositivo abbia un processore Exynos 9110 e una durata della batteria di un giorno intero.

Gli screenshot mostrano che la versione WiFi del Pixel Watch costa € 356,79 (circa $ 349) in Germania. Rapporti precedenti indicavano che il modello WiFi partirà da $ 350 negli Stati Uniti, mentre la versione cellulare potrebbe partire da $ 400. Ad ogni modo, giovedì riceveremo maggiori dettagli ufficiali sullo smartwatch. Avremo una copertura completa dell’evento Pixel, incluso tutto ciò che devi sapere su Pixel Watch e Allineato.