L’ex conduttrice di ESPN Rachel Nichols dice che i suoi colleghi la “spiano”.

Ex emittente sportiva ESPN Rachel Nichols Ha detto su Showtime tutto fumo Il podcast di questa settimana riporta che l’audio trapelato che ha portato alla sua uscita dalla rete sportiva è stato ottenuto da qualcuno che la “spiava” nella sua stanza d’albergo.

Nichols giuntura Showtime Basketball come emittente sportiva e conduttore, il suo primo concerto incentrato sulla NBA da quando ESPN ha lasciato la NBC Sports.

parlare con Matt Barnes E il Stefano Jackson Nell’ultimo episodio del podcast di basket, Nichols ha parlato a lungo del suo tempo trascorso in rete e della sua partenza ostile dalla rete.

“Mi è stato detto, beh, non sei un membro di una squadra, che ogni donna che lavora sa essere un’icona, giusto?” Ha detto chi l’ha chiesto dimettersi Sull’hosting delle finali NBA. “Le donne dovrebbero essere Kumbaya. E giocatrici di squadra. E utili. Gli uomini sono squali aggressivi e tutto il resto. “

Sul tema del leak audio di Nichols parlare di poi un collega Maria TaylorNichols ha detto che qualcuno è stato in grado di registrarla perché non era a conoscenza dell’attrezzatura fornita per la trasmissione remota durante le restrizioni sui virus, il che ha portato a una “linea” diretta dalla sua stanza,

“Non sapevo che se avessi lasciato una certa app in esecuzione in background, la linea dalla mia camera d’albergo con vista sulla mia camera d’albergo a Bristol sarebbe stata ancora aperta”, ha detto.

Nichols ha descritto di essere stata nella sua stanza tutto il giorno, a fare cose come disfare le valigie e fare telefonate, senza che nessuno lo avvisasse.

“Purtroppo, per tutto questo tempo, nessuno su ESPN mi ha detto che c’era una linea aperta nella mia camera d’albergo e chiunque guardasse il feed poteva vedermi”, ha detto. “Nessuno lo sta spegnendo, ha deciso, oh, ovviamente non sapeva di essere osservata, disfare le valigie o fare tutte queste altre cose”.

E non si trattava solo di essere aperti, ma “almeno” c’era una persona che guardava attivamente.

“Almeno una persona ha deciso di sedersi e guardare e ha iniziato a spiarmi come se fossi il loro programma televisivo personale”, ha detto, comprese le registrazioni delle sue conversazioni telefoniche. “Quando hanno sentito qualcosa che pensavano fosse, capisci, hanno preso il cellulare e hanno iniziato a registrare la mia conversazione sul cellulare”.

Nichols ha esaminato parte di ciò che ha detto e ha cercato di spiegare la sua intenzione a Barnes e Jackson, che in precedenza ha difeso. Ha aggiunto che la persona che l’ha registrato è rimasta sul nastro per un anno.

“Lo tenevano in tasca”, ha detto, in modo da poterlo usare per “spremere” le loro negoziazioni con la rete.

La clip di otto minuti è stata condivisa in un tweet che è diventato virale sabato.

