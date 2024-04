LeBron James, Kevin Durant e Steph Curry guidano il roster di USA Basketball per le Olimpiadi del 2024

USA Basketball porterà a Parigi un roster pieno di stelle della NBA nel tentativo di vincere la quinta medaglia d'oro olimpica consecutiva.

LeBron James, Kevin Durant e Stephen Curry sono i protagonisti di una squadra che comprende anche Joel Embiid, Kawhi Leonard, Jayson Tatum, Devin Booker, Jrue Holiday, Anthony Davis, Bam Adebayo, Anthony Edwards e Tyrese Haliburton.

“È un onore presentare la squadra nazionale di basket maschile degli Stati Uniti del 2024”, ha dichiarato in una nota Grant Hill, amministratore delegato della squadra. “Sono grato a questi 12 uomini per il loro impegno nel rappresentare il basket statunitense. Gli Stati Uniti ospitano alcuni dei migliori giocatori di basket del mondo e apprezzo il grande interesse nel far parte di questo roster.

La grandezza unisce. È arrivata la Nazionale maschile USA 2024. 🇺🇸 #USABMNT pic.twitter.com/I2jOLsrcQv – Pallacanestro USA (@usabasketball) 17 aprile 2024

I funzionari dell'USAB si sono recati per presentare ai giocatori le maglie speciali della squadra olimpica statunitense. Fonti vicine ai giocatori hanno detto che il ritiro delle Olimpiadi non inizierà prima del 5 luglio a Las Vegas, e la prima partita del Team USA non inizierà prima del 28 luglio, ma i giocatori saranno presto coinvolti nei contenuti promozionali delle Olimpiadi.

La Nazionale aprirà una finestra di allenamenti internazionali ospitando le nazionali australiana e serba il 15 e 17 luglio all'Etihad Arena di Abu Dhabi. Gli americani si recheranno poi alla O2 Arena di Londra e affronteranno il Sud Sudan il 20 luglio e la Germania il 22 luglio.

Durant, il capocannoniere di tutti i tempi degli americani, ha tre medaglie d'oro. James ha due ori e Tatum, Booker, Holiday, Davis e Adebayo ne hanno uno. Curry ha giocato per il Team USA in due squadre della Coppa del Mondo e ha vinto l'oro due volte, ma deve ancora giocare alle Olimpiadi ed Embiid non ha mai giocato in competizioni internazionali.

James, 39 anni, Curry, 36, e Durant, 35, vedono da tempo una potenziale partnership con il Team USA per i Giochi di Parigi come il loro “ultimo ballo” all'interno del programma USA, soprattutto perché si avvicinano alla fine della loro carriera NBA per i professionisti.

Leonard, come Embiid, non ha mai giocato in un torneo FIBA. Leonard, il candidato preferito tra Durant e James, soffre di un infortunio al ginocchio e il suo status all'inizio dei playoff con i Los Angeles Clippers non è noto.

Davis e Adebayo, entrambi ex olimpionici, sono aggiunte ovvie, data la loro stazza e abilità difensiva, mentre Edwards e Haliburton sono due guardie giovani e dinamiche che sono viste dai profondi pensatori americani come un ponte tra il presente e il futuro della squadra nazionale maschile degli Stati Uniti. .

Steve Kerr, allenatore di Curry con gli Warriors, ha detto che allenerà nuovamente il Team USA quest'estate e lascerà la squadra statunitense dopo le Olimpiadi. L'atleta.

