Il quarterback dei Philadelphia Eagles Jalen Hurts ha una ragazza; Philly ha dei sentimenti

Filadelfia ha recentemente appreso che la star degli Eagles Jalen Hurts ha apparentemente avuto una ragazza per tutto questo tempo. Si chiama Bryonna “Bry” Burrows e si sono conosciuti in Alabama. Ha un MBA e un account Instagram completamente privato (biografia: “love language: wine”).

La notizia che l’Heart of the City è favorito, potenziale MVP e unico uomo Vuole dare il massimo al gioco In una vorticosa storia d’amore che ha mandato alcuni fan di Hurts oltre il limite, altri stanno cercando di rimanere positivi riguardo alle loro possibilità con lui. Philly ama il perdenteDopotutto.

“Ho appena scoperto che Jalen Hurts ha una ragazza, non sarò disponibile per le prossime 24-48 ore perché sono in lutto”, ha twittato un utente di Twitter. utente ha scritto.

“Vedere la ragazza di Jalen Hurts mi rende felice ma allo stesso tempo così triste” ne ha scritto un altro.

L’amore per il dolore si estende alle identità. quando Conto Eagles Nation Pubblicando che “i fan degli Eagles in tutta l’America stanno cadendo in ginocchio vedendo questo”, gli uomini hanno pesato per dire che anche loro erano devastati.

E fa una buona impressione anche sui genitori.

“Galen è un ragazzo gentiluomo. Il figlio che ogni madre desidera. Anche se preferirebbero stare con Hurts, sono almeno felici di vedere Burrows is Black”, hanno detto molti fan, a causa della percezione che gli atleti e gli intrattenitori neri escano insieme. persone non nere quando sono più grandi.

Sembrava far male Di nuovo Con Burroughs dal 2016.

C’è stata una certa confusione online sul fatto che la donna nella foto sia il suo agente. Nicole Lane, la prima donna di colore a rappresentare un quarterback della NFL in un Super Bowl. (Non lo è, è la sua ragazza.)

Danni Tutto il team di gestione delle donneche lo distingue in un settore dominato dagli uomini.

Alla fine, i fan degli Eagles che credono in ciò che è giusto e puro possono solo essere felici che Galen Hurts abbia trovato qualcuno così talentuoso e di successo in amore. Se lui sta bene, stiamo tutti bene.

Questo articolo è stato modificato dopo la pubblicazione per rimuovere analisi e opinioni, tranne per il fatto che vogliamo tutti che Jalen Hurts sia felice.