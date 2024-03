L'aggiornamento 18.0.0 del sistema Nintendo Switch è ora disponibile ed ecco le note complete sulla patch

Anche se lo Switch è attivo e funzionante, Nintendo è ancora impegnata a lanciare regolari aggiornamenti del firmware. Dopo un piccolo aggiornamento alla fine dello scorso anno, ora è stato rilasciato in grande stile Versione 18.0.0 aggiornare.

È stata aggiunta un'ulteriore opzione di sospensione automatica, il coreano è stato aggiunto come lingua supportata per il controllo genitori e come al solito include alcuni “miglioramenti generali della stabilità del sistema” per migliorare l'esperienza complessiva. Ecco le note ufficiali sulla patch:

Pubblicazione. 18.0.0 (rilasciato il 25 marzo 2024)

Aggiunto “15 minuti” come opzione per “Spegnimento automatico quando sei in TV” nelle impostazioni della modalità di sospensione.

Il coreano è stato aggiunto come lingua supportata per il video introduttivo “Nintendo Switch Parental Control”. Quando la lingua della console è impostata su coreano, è possibile accedere al video da Impostazioni > Controllo genitori.

Miglioramenti generali della stabilità del sistema per migliorare l'esperienza dell'utente.

estrattore di dati”fiocchi d'avenaHo dato un'occhiata a cosa succede dietro le quinte nella versione 18.0.0 e sembra… L'elenco delle “parolacce” è stato aggiornato.. Ecco cos'altro è stato menzionato:

“[Nintendo Switch Firmware Update] 18.0.0 è ora disponibile. Quasi tutti i componenti del sistema sono stati aggiornati. Questo è normale per gli aggiornamenti più importanti, in cui l'intero sistema operativo viene ricostruito con una versione SDK più recente.”

Se sentiamo qualcos'altro, te lo faremo sapere. Quest'ultimo aggiornamento segue la versione 17.0.1 rilasciata a dicembre dello scorso anno.