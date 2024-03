Programma televisivo March Madness femminile 2024: orari delle mance, canali TV, partite e come guardare il torneo NCAA lunedì

Il torneo femminile NCAA è ridotto a circa 16 squadre. Mentre Chalk ha dominato nel primo round, il secondo round ha fornito un immediato – e grande – sconvolgimento dato che era il seme n. 7 di Duke Il seme numero 2 nello stato dell'Ohio è stato eliminato A Colombo. Lunedì abbiamo quasi assistito a un altro sconvolgimento, quando il West Virginia ha scatenato il panico in Iowa, Ma gli Occhi di Falco hanno avuto la meglio Per guadagnare una partita Sweet 16 contro il Colorado.

La testa di serie numero 1 della Carolina del Sud ha fatto un altro viaggio negli Sweet 16 con Una straordinaria vittoria da 47 punti Il seme numero 8 è la Carolina del Nord. La LSU ha avuto una grande vittoria, scrollandosi di dosso un inizio lento per dominare il Middle Tennessee. La testa di serie del Texas ha dovuto affrontare una dura sfida contro l'Alabama, testa di serie n. 8, prima di prevalere per 65-54.

Più il seme n. 2 Stanford e il seme n. 7 Iowa State Si è giocata la partita di campionato Finora entrambe le squadre sono state infuocate prima che i Cardinals riuscissero a vincere ai tempi supplementari.

Programma e date del torneo femminile NCAA 2024

Secondo round

Lunedì 25 marzo

14:00 (2) Notre Dame 71, (7) Ole Miss 56

Padiglione Purcell – South Bend, Indiana. esp 4 pm (3) Stato NC 79, (6) Tennessee 72

Reynolds Coliseum – Raleigh, Carolina del Nord esp 18:00 (3) Yukon 72, (6) Siracusa 64

Padiglione del gioco d'azzardo – Storrs, Connecticut. esp 18:30 (4) Indiana 75, (5) Oklahoma 68

Sala riunioni di Simon Schodt – Bloomington, Indiana. ESPN2 20:00 (1) Iowa 64, (8) Virginia Occidentale 54

Carver-Hawkeye Arena – Iowa City, Iowa esp 20:30 (2) UC 67, (7) Creighton 63

Padiglione Pauley – Los Angeles ESPN2 22:00 (1) UC 73, (8) KS 55

Galen Center – Los Angeles esp Alle 22.30 (5) Utah contro (4) Gonzaga

Centro sportivo McCarthy – Spokane, Washington. ESPN2

Domenica 24 marzo

12:00 (7) Duca 75, (2) Ohio 63

Value City Arena – Columbus, Ohio esp 1 pm (1) Carolina del Sud 88, (8) Carolina del Nord 41

Colonial Life Square – Columbia, SC ABC 14:00 (5) Colorado 63, (4) Kansas 50

Anfiteatro di Bramlage – Manhattan, Kansas. esp 15:00 (3) LSU 83, (11) Tennessee centrale 56

Centro Collezione Pete Maravich – Baton Rouge, Los Angeles. ABC 4 pm (3) Oregon 61, (6) Nebraska 51

Anfiteatro Gale – Corvallis, Ore. esp 18:00 (1) Texas 65, (8) Alabama 54

Moody Center – Austin, Texas esp 20:00 (5) Baylor 75, (4) Virginia Tech 72

Anfiteatro del castello – Blacksburg, Virginia esp 22:00 (2) Stanford 87, (7) Iowa State 81 (OT)

Padiglione degli aceri – Stanford, California. esp

Dolce 16

Venerdì 29 marzo – Orario di inizio da definire

Albany, New York | Portland, Oregon

Sabato 30 marzo – Orario di inizio da definire

Albany, New York | Portland, Oregon

Otto d'élite

Domenica 31 marzo – Orario di inizio da definire

TD Garden-Boston | Crypto.com Square – Los Angeles

Lunedì 1 aprile: ora di inizio da definire

Centro American Airlines – Dallas | Little Caesars Arena – Detroit



Gli ultimi quattro

Venerdì 5 aprile – Orario di inizio da definire (ESPN)

Ipoteca della Rocket Field House – Cleveland, Ohio

Torneo internazionale

Domenica 7 aprile – 21:20 (ABC)

Ipoteca della Rocket Field House – Cleveland, Ohio

Punteggi del torneo NCAA, risultati

primo round

Venerdì 22 marzo

11:30 (8) Carolina del Nord 59, (9) Michigan 56

Colonial Life Square – Columbia, SC

ESPN2 12:00 (2) Ohio 80, (15) Maine 57

Value City Arena – Columbus, Ohio

esp 13:30 (11) Medio Tennessee 71, (6) Louisville 69

Centro Collezione Pete Maravich – Baton Rouge, Los Angeles. ESPN2 14:00 (1) Carolina del Sud 91, (16) Presbiteriano 39

Colonial Life Square – Columbia, SC esp 2:30 del pomeriggio (7) Duca 72, (10) Richmond 61

Value City Arena – Columbus, Ohio

Notizie SP 15:00 (1) Texas 82, (16) Drexel 42

Moody Center – Austin, Texas

Aspnu 15:30 (4) Virginia Tech 92, (13) Marshall 49

Anfiteatro del castello – Blacksburg, Virginia

ESPN2 4 pm (3) LSU 70, (14) Riso 60

Centro Collezione Pete Maravich – Baton Rouge, Los Angeles.

esp 16:30 (4) Stato del Kansas 78, (13) Portland 65

Anfiteatro di Bramlage – Manhattan, Kansas.

Notizie SP 5:30 di pomeriggio (8) Alabama 82, (9) Florida 74

Moody Center – Austin, Texas ESPN2 18:00 (5) Baylor 80, (12) Vanderbilt 63

Anfiteatro del castello – Blacksburg, Virginia

Aspnu 19:00 (5) Colorado 86, (12) Drake 72

Anfiteatro di Bramlage – Manhattan, Kansas. Notizie SP 19:30 (7) Iowa 93, (10) Maryland 86

Padiglione degli aceri – Stanford, California.

ESPN2 20:00 (3) Oregon 73, (14) Washington orientale 51

Anfiteatro Gale – Corvallis, Ore.

Aspnu 22:00 (2) Stanford 79, (15) Stato di Norfolk 50

Padiglione degli aceri – Stanford, California.

ESPN2 Alle 22.30 (6) Nebraska 61, (11) Texas A&M 59

Anfiteatro Gale – Corvallis, Ore.

Aspnu

Sabato 23 marzo