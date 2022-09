I capitani di Washington si radunano davanti ai Jacksonville Jaguars nell’apertura della stagione

Ho iniziato con le tazze. Domenica al Leaders Official Cargo Truck fuori dal FedEx Field, tazze da caffè bianche con il nuovo logo dorato “W” della squadra stampato all’interno del profilo di Washington – condizione Washington. RIMOSSO Quando la notizia si è diffusa sui social. Poi c’era un tubo che perde che ha lasciato una pozzanghera a livello del corridoio al FedEx Field e ha richiesto quattro bidoni della spazzatura e nastro adesivo giallo per la quarantena. Poi un’altra perdita, questa al secondo livello, gocciola regolarmente sopra le teste di due fan in mantelli. Non pioveva in quel momento.

I segni erano lì: prima che iniziasse ufficialmente l’era dei leader, visioni del passato riemersero in tutto lo stadio, crivellate di contrattempi stridenti e di marketing. Ma questa squadra è guidata da Il nuovo quarterback Carson Wentz Spinti da ampi ricevitori, Curtis Samuel e Jahan Dotson hanno svelato un nuovo look che trascendeva il suo nome e la sua uniforme mentre i Jacksonville Jaguars superavano 28-22 conquistare.

Washington, per la prima volta da molto tempo, sembrava davvero piuttosto bella, per lo più. Ho combinato un attacco efficace che poteva prolungare il gioco e finire di guidare con una difesa che si manifestava quando contava di più. Ma i leader hanno anche dimostrato di essere lontani dal prodotto finale, come dimostra il quasi disastroso secondo tempo in cui Wentz ha lanciato due intercetti per cedere il vantaggio prima di lanciare due passaggi di touchdown negli ultimi 10 minuti per riaverlo.

Tutto sommato, l’esordio in regular season di Wentz assomigliava molto al suo ritiro e al pre-season: lanci mossi, passaggi profondi perfettamente piazzati e molte buone letture ma anche alcune intercettazioni sconcertanti, sack e lanci evitabili che hanno navigato bene sui ricevitori speciali. esso. Finì 27 su 41 per 313 yard, quattro touchdown e due intercettazioni nella vittoria, che è stata una sorta di dichiarazione contro una squadra che ha avuto una mano nel loro scambio da Indianapolis in questa bassa stagione.

“E’ stata una bella sensazione”, ha detto della vittoria. “È iniziato velocemente, e un duro tratto proprio nel mezzo, ma mettere tutto insieme e farlo quando finalmente conta, è stato fantastico. Un ottimo modo per iniziare. “

Forse il cambiamento più significativo anno dopo anno per Washington è stato il modo in cui è iniziato: rapidamente. La scorsa stagione, Washington ha iniziato la sua campagna di apertura nelle prime quattro partite, consentendo ai suoi avversari di segnare punti retrocessione in ogni partita. Non dal 1991, otto anni prima che Daniel Snyder acquistasse la squadra, Washington ha segnato nei suoi primi due drive della stagione. READ Ole Miss ha vinto uno dei suoi primi titoli mondiali di college maschili dopo una vittoria per 10-3 sull'Oklahoma nella partita di apertura delle finali

Domenica, la capolista non solo ha segnato due gol nel primo tempo portandosi in vantaggio 14-3 all’intervallo, ma lo ha fatto in modo intelligente, scherzando, affondando difensori, tuffandosi per le catture, penetrando per un paio di sack e deviando due passaggi. nella zona finale. Hanno anche convertito 4 tentativi su 5 nel terzo e hanno tenuto Jacksonville in uno spettacolo 2 su 7, oltre a un segno 0 su 3 nelle trasferte della zona rossa.

FedEx Field ha tremato quando Wentz è andato al lavoro, lanciando una palla perfettamente posizionata sulla spalla esterna del difensore Antonio Gibson sul percorso di cucitura fuori dalla zona di difesa. La cattura di 26 yard ha messo i leader sulla linea delle 4 yard di Jacksonville, creando un atterraggio di tre yard da parte di Samuel due volte più tardi.

Samuel ha festeggiato con un ballo della testa di pollo e un annuncio ad alta voce: “Sono tornato”.

“Oh, l’ho sicuramente detto”, ha riso dopo la partita. “Intendevo quello.”

Samuel, che ha saltato la maggior parte della scorsa stagione a causa di infortuni alla coscia e al tendine del ginocchio, sembrava più il giocatore che era stato con i Carolina Panthers, sfoggiando il suo ritmo sfrenato e i suoi tagli veloci. Ha concluso con otto prese per 55 yard e ha aggiunto quattro prese per altre 17.

Forse il suo momento distintivo è stata la sua cattura nel primo tempo per 12 yard mentre prendeva in giro Darius Williams così ferocemente che il cornerback è caduto, frontalmente. Samuel ha sorriso dopo lo spettacolo, ma ha ammesso di non aver visto un replay. Una volta fatto, la sua reazione è stata simile a quella che gli altri guardano da lontano: “Oh mio Dio”.

“È passato molto tempo da quando sono stato in grado di far cadere gli uomini in questo modo”, ha aggiunto. “…La mia salute è stata la cosa più importante in questa stagione. Mi sento come se fossi cambiato e tutto ciò che ottengo sta andando per me: la mia dieta e tutto il resto. Devo andare avanti. “ READ Note di infestazione: Kopech, Pasquantino, Ashcraft, Tigers

In bassa stagione, Washington ha deciso ancora una volta di rafforzare il suo corpo ricevente. Riportare Samuel in piena salute era una priorità. Quindi, anche un giocatore come Dotson viene assunto, una scelta al primo turno che mostra lampi di essere un regista fidato.

Accoppiando Dotson e Samuel con Terry McLaurin, Washington ha fornito scorci di quale potrebbe essere la sua offensiva.

“Non esistono troppe armi”, ha detto Samuel. “Abbiamo ragazzi che possono mettere in scena spettacoli in tutto lo stadio”.

I tre hanno trovato la zona di arrivo domenica, compreso Dotson due volte. Nella seconda serie di Washington, un drive da 14 partite e 71 yard che è sfociato nel secondo quarto, Wentz ha lanciato una freccia a Dotson nel mezzo della end zone per un risultato di sette yard. Dotson ha eseguito un percorso che la squadra ha praticato la scorsa settimana, facendo vacillare il difensore quel tanto che basta per separarsi per afferrarlo vicino al palo.

Ma la costanza non è mai stata il forte di Washington, quindi non sorprende che i leader non fossero imparentati nel secondo tempo, consentendo alla Jaguar di segnare 19 punti consecutivi per un vantaggio di 22-14. Proprio come quelle tazze nello stato di Washington, i vecchi promemoria restano in giro abbastanza a lungo da provocare orrore.

“Penso che in questo campionato niente sarà facile, e penso che lo sapevamo tutti in questo gioco”, ha detto McLaurin. “…quando dovevamo fare grandi prestazioni per vincere la partita, l’abbiamo fatto”.

Nonostante gli errori di Wentz e gli errori difensivi dei comandanti – interventi mancati, mancanza di copertura – Washington alla fine ha resistito.

Wentz, portato per la sua capacità di passaggio profondo, ha colpito un tight end per Logan Thomas a perdere 27 yard e ha corso terzo e ottavo con meno di 10 minuti dalla fine. Nella commedia successiva, ha contattato McLaurin sulla via del via per 49 yard che ha riportato in vita un pubblico tranquillo.

La conversione da due punti è fallita dopo che Wentz è stato sottoposto quasi immediatamente a forti pressioni, mantenendo Jacksonville in vantaggio 22-20. Ma la difesa di Washington è caduta rapidamente fuori dal campo quando la difesa di Darron Payne ha licenziato Trevor Lawrence di Jaguar al terzo posto a poco più di sette minuti dalla fine. READ In che modo NASCAR può migliorare il prodotto del corso su strada?

L’ultima presa del leader è stata una cattura di 13 partite e 90 yard che includeva un’altra cattura chiave di Thomas – 14 yard in terza e 10 – e un altro touchdown di Dotson. L’allenatore Ron Rivera ha detto che era un gioco opzionale in cui Wentz leggeva correttamente. Dopo una ricezione di due punti da parte di JD McKissic, Washington aveva un vantaggio di 28-22 a 1:46 dalla fine.

“In realtà è stata una reazione a un gioco che avevamo eseguito prima, e poi l’abbiamo semplicemente lanciato dalla nostra parte”, ha detto Dotson del suo secondo touchdown. “Sapevamo che il ragazzo era seduto – era seduto in basso – e sapevamo che se avessimo fatto una doppia mossa su di lui sarei stato in grado di batterlo sopra le righe. Carson mi stava dando la possibilità e si fidava dei suoi ricevitori”.

I giaguari hanno avuto un sacco di tempo, ma la sicurezza del secondo anno Darrick Forrest ha assicurato che non sarebbe andata molto lontano. Partendo dalla sicurezza dell’infortunato Cam Curl, Forrest ha costretto un’inciampo e due passaggi di rottura nella end zone, ma la sua migliore giocata è stata l’ultima: un’intercettazione in profonda salita di Lawrence che corre nella terza e 11 con 1:19 residuo.

La sua scelta è stata la fine di un viaggio da leader, che ha caratterizzato tante opere importanti come Painful Mistakes. Rivera ha detto di avere un piano per affrontare le partite sulle montagne russe con Wentz nel quarterback: “Prendi gli antiacidi”, ha detto con una risata. “Cavalcheremo con lui.”

Forse lo faranno anche i fan di Washington. Quando Forrest ha alzato le mani in segno di festa dopo la sua obiezione, la folla ha esultato, forse con visioni di un futuro più luminoso nella sua mente.