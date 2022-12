La tripla doppia da 60 punti di Luka Doncic stordisce NBA Twitter

Luca Doncic Irreale.

La superstar dei Dallas Mavericks ha consegnato una tripla doppia per secoli martedì sera, segnando 60 punti, ottenendo 21 rimbalzi e distribuendo 10 assist in una vittoria per 126-121 ai tempi supplementari sui New York Knicks. È la prima e unica volta nella storia della NBA che un giocatore ha registrato 60 punti, 20 rimbalzi e 10 assist in una singola partita. Inoltre, Doncic ha effettuato un tiro in sospensione con un secondo rimanente dopo aver mancato intenzionalmente un tiro libero per mandare la partita ai tempi supplementari, segnando sette degli 11 punti straordinari dei Mavs.

Come si addice a una performance così storica, le superstar del mondo dello sport e non solo hanno reso omaggio alla memoria di Doncic sui social media.

Luca si sta solo divertendo!

Gioco EZ @luka7doncic ! – Trae Young (@TheTraeYoung) 28 dicembre 2022

OMG Luka sta cucinando per questi ragazzi 🔥🔥🔥 – Isaiah Thomas (@isaiahthomas) 28 dicembre 2022

60/21/10 Pazzesco!!!!!!! Luca 🌺 – Kuz (kylekuzma) 28 dicembre 2022

Questo tizio Luca!! – DeMar DeRozan (@DeMar_DeRozan) 28 dicembre 2022

Luca stasera è impazzito – Lance Stephenson (@StephensonLance) 28 dicembre 2022

Sarà un’altra statua a Dallas… Luca è così! 🤷🏾‍♂️ – Kevin Garnett (@KevinGarnett5KG) 28 dicembre 2022

Vediamo la grandezza @luka7doncic Non ho mai visto niente del genere – Mark Cuban (@mcuban) 28 dicembre 2022

Non voglio sentire neanche una volta che è almeno al 3° posto MVP tutto l’anno!!! -Theo Pinson (@tpinsonn) 28 dicembre 2022

60 punti, 20 rimbalzi e 10 assist in una partita… Luca Doncic. pic.twitter.com/nL0uTw9CuW – Statistiche e informazioni ESPN (@ESPNStatsInfo) 28 dicembre 2022

Luka ha centrato la prima tripla doppia 60 20 10 nella storia della NBA e tu l’hai visto. #Uccellino 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 – Shannon Sharpe (@ShannonSharpe) 28 dicembre 2022

Luca Magia!!! buon carico… – Reggie Miller (@ReggieMillerTNT) 28 dicembre 2022

Apprezziamo la grandezza di Luka Doncic. PRIMO GIOCATORE IN SEMPRE CON 60 PUNTI, 20 RIMBORSI E 10 ASSIST NELLA STORIA NBA. – Roberto Griffin III (RGIII) 28 dicembre 2022

60/21/10. – Dallas Mavericks (dallasmavs) 28 dicembre 2022

60/20/10?? non considerato normale @luka7doncic – Kristaps Porzingis (@kporzee) 28 dicembre 2022

Luca wtf oh cavolo……questo sta diventando ridicolo adesso! Narghilè 60/21/10 😂😂😂 André Drummond 28 dicembre 2022

Luca oh mio dio 💀 – Josuélito (@J_Rich1) 28 dicembre 2022