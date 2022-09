Apple non annuncia la capacità della batteria della sua nuova gamma di iPhone 14, ma Voci sul Mac Ho ottenuto queste informazioni da un database normativo cinese.



Tre dei quattro modelli di iPhone 14 hanno una capacità della batteria maggiore rispetto alla linea di iPhone 13, ad eccezione dell’iPhone 14 Pro Max, che ha una batteria leggermente più piccola rispetto all’iPhone 13 Pro Max.

Capacità della batteria per la linea iPhone 13:

iPhone 13 mini: 2.406 mAh

2.406 mAh iPhone 13: 3227 mAh

3227 mAh iPhone 13 Pro: 3095 mAh

3095 mAh iPhone 13 Pro Max: 4352 mAh

Capacità della batteria della linea iPhone 14:

iPhone 14: 3279 mAh

3279 mAh iPhone 14 Plus: 4325 mAh

4325 mAh iPhone 14 Pro: 3200 mAh

3200 mAh iPhone 14 Pro Max: 4323 mAh

Lo stesso identico database ha rivelato la capacità della batteria Per tutti e quattro i modelli di iPhone 13 E i MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici sono in vantaggio rispetto a quelli lanciati lo scorso anno. Anche l’esatta capacità della batteria di tutti i modelli di iPhone 14 è trapelata in un post su Weibo cinese In particolare, l’account Twitter ShrimpApplePro nel mese di giugno.

Apple afferma che tutti e quattro i modelli di iPhone 14 hanno una “durata della batteria per tutto il giorno”. I modelli iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max hanno una durata della batteria fino a un’ora in più per la riproduzione di video offline rispetto ai modelli equivalenti di iPhone 13, secondo le specifiche tecniche sul sito Web di Apple, mentre nessun modello è direttamente paragonabile all’iPhone 14 plus .

Con uno schermo più grande di 6,7 pollici ma privo di alcune delle caratteristiche del modello Pro, l’iPhone 14 Plus ha la durata della batteria più lunga di qualsiasi altro iPhone, secondo Apple. Il dispositivo ha una durata della batteria fino a 26 ore per la riproduzione di video offline, fino a 20 ore per la riproduzione di video in streaming e fino a 100 ore per la riproduzione audio per carica.

Tutti e quattro i modelli di iPhone 14 sono stati annunciati da Apple la scorsa settimana e sono disponibili per il preordine dal 9 settembre. Il lancio dei dispositivi è previsto per il 16 settembre, ad eccezione dell’iPhone 14 Plus, che sarà disponibile dal 7 ottobre.