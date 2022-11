Black Friday 2022: oltre 53 migliori offerte anticipate su TV, aspirapolvere, Apple e altro ancora

Best Buy è andato in punta di piedi con Amazon durante i precedenti eventi di vendita e si aspetta sconti su TelevisoriE il smartphoneE il Computere iPad e altra tecnologia da Best Buy. La vendita al dettaglio di elettronica è ufficialmente iniziata Vendita anticipata del Black Friday Lunedì 24 ottobre, e anche se la prima ondata di sconti termina domenica 30 ottobre, ci sono ancora molti modi per risparmiare. Oltre alle vendite rinnovate che probabilmente vedremo, possono farlo anche i membri di My Best Buy e Totaltech cogliere l’occasione Dai saldi esclusivi dal lunedì alla fine di dicembre. Sfortunatamente, Best Buy’s Garanzia di corrispondenza del prezzo Non si applicherà agli acquisti effettuati da venerdì 18 novembre a lunedì 28 novembre. Tuttavia, il rivenditore di elettronica estenderà la sua finestra di reso fino al 14 gennaio 2023, per la maggior parte degli acquisti effettuati dal 24 ottobre al 31 dicembre 2022, esclusi i principali elettrodomestici, decorazioni natalizie e tecnologie selezionate acquistate tramite un contratto di terze parti. miglior acquisto per lui anche annunciato Si unirà ad altri rivenditori, tra cui Costco, Kohl’s, Target e Walmart, nel mantenere chiusi i negozi tradizionali il giorno del Ringraziamento, ma ci aspettiamo una raffica di vendite online quel giorno per guidarti. Ecco alcune delle migliori offerte iniziali che stiamo vedendo.