Il secondo Michael Harris di Braves batte il compagno di squadra Spencer Strider in NL ROY

Al sicuro i coraggiosi ad Atlanta Michele Harris II Ha avuto la capacità di mantenersi almeno nelle major dopo aver impressionato il front office e lo staff tecnico durante l’allenamento primaverile sia nel 2021 che nel ’22.

Almeno, sapevano che era il miglior difensore dell’organizzazione, e con i giocatori del Braves Collegiate Center che hanno raggiunto .186 fino al 27 maggio e la squadra sotto .500, hanno deciso di tirare i dadi.

I Braves hanno chiamato il 21enne dalla Doppia A anche se ha giocato solo 43 partite in Classe A. Harris ha premiato la convinzione dei Braves con una delle migliori stagioni da rookie nella storia della franchigia, colpendo .297/.339/.515 con 19 fuoricampo e 20 basi rubate mentre giocava un’ottima difesa.

“Sento che l’intera stagione è stata irreale”, ha detto Harris. “Ho passato giorno dopo giorno pensando di vivere il sogno. Ma ora che la stagione è finita, penso di poter davvero guardare indietro e pensa a quanto è stato pazzesco l’anno e quanto è stato veloce”.

Harris ha battuto il suo compagno di squadra Spencer Strider vincere il titolo dell’anno della National Junior League lunedì, ottenendo 22 voti per il primo posto e 134 punti contro gli otto voti per il primo posto e 103 punti di Strider. Giocatore di utilità dei St. Louis Cardinals Brendan Donovan Ha preso il terzo posto nella votazione.

giocatore, squadra O no in secondo luogo Terzo totali Michael Harris II, Coraggiosi 22 8 – 134 Spencer Strider, coraggiosi 8 21 – 103 Brendan Donovan, Cardinali – – 22 22 Jake McCarthy, Diamondback – – 4 4 Alexis Diaz, Rossi – 1 – 3 Nick Ludlow, Rossi – – 2 2 O’Neill Cruz, Pirati – – 2 2 Associazione degli scrittori di baseball americani READ NFL+ sta facendo il suo debutto, con alcuni importanti avvertimenti

Harris e Strider sono solo la quarta coppia di compagni di squadra a finire 1-2 nelle votazioni dall’inizio dei sondaggi nel 1980, unendosi ai Braves Craig Kimbrel E il Freddy Freeman Nel 2011, Jerome Walton e Dwight Smith erano i Cubs nel 1989 e Alvin Davis e Mark Langston erano i Mariners nel 1984.

Harris è il nono giocatore nella storia del franchise di Braves a vincere il premio Rookie of the Year.

Harris stava colpendo .305 per Double-A Mississippi quando i Braves lo chiamarono. Due giorni dopo, Strider ha esordito per la prima volta dopo essere stato eliminato dal Bullpen per iniziare la stagione. I Braves sono decollati immediatamente, vincendo 15 vittorie consecutive dal 1 giugno al 15 giugno, con Harris che ha colpito .370 in quel tratto. I Braves alla fine hanno rimbalzato 10,5 partite dietro i Mets a fine maggio vincendo il loro quinto titolo consecutivo di Premier League.

“È molto calmo ed è molto coerente”, ha detto l’allenatore Brian Snicker di Harris all’inizio di settembre. “Il tutto. Può batterti in diversi modi. Con il suo guanto, il braccio, le gambe e la racchetta. Queste sono ottime qualità in un giocatore che può fare molto per influenzare la partita”.

Gli strumenti complessivi di Harris – le sue misurazioni Statcast includevano un punteggio esterno del 92% sopra la media in difesa, il 95% in classifica nella velocità dello sprint e il 95% nella forza del braccio – lo hanno aiutato nella sua stagione di 5.3-WAR, lasciandolo solo un giocatore 34 ° posto. Con 5.0 WAR dall’inizio dell’era della partizione nel 1969.

Lo ha fatto in sole 114 partite, il minor numero di giocatori nella lista. Gli unici debuttanti dell’anno dal 2010 con il livello di guerra più alto sono stati Mike TrotaE il José AbreuE il Aaron giudice E il La casa di Alonso.

“Ha avuto sicuramente un’ottima stagione. Abbiamo sicuramente avuto anche numeri simili”, MLS Rookie of the Year Giulio Rodriguez Ha detto di Harris. “È un giocatore eccitante, un giovane talento e non ha paura. Amo il suo gioco”.

A metà agosto, Braves ha premiato Harris con un’estensione del contratto di otto anni del valore di $ 72 milioni fino al 2030, con due stagioni di opzioni per il club che potrebbero fargli valere $ 102 milioni in 10 anni. Non male per un ragazzo cresciuto come fan dei Braves a Stockbridge, in Georgia, 35 miglia a sud di Trustist Park.

“Sì, non ho mai pensato al 2030”, ha detto Harris quando ha firmato l’accordo. “Questo è lontano. Sono contento di essere stato in grado di rimanere qui ad Atlanta per tutto questo tempo”.

I Braves hanno scelto un ragazzo della città natale nel terzo round del draft 2018, quando molte squadre consideravano Harris un lanciatore. Guarda il coraggioso scout Dana Brown, ora direttore scouting, come un difensore con forza e velocità. Come ha scritto Buster Olney all’inizio di quest’anno, i Braves hanno chiesto a Harris di colpire Truist Park prima del draft, riempiendo le panchine all’aperto con fuoricampo durante le prove di battuta.



“Sono un battitore”, ha detto Harris ai Braves.

Tuttavia, Harris non ha avuto molto potere nelle minori, facendo sette punti in Serie A a Roma nel 2021 e solo cinque in quelle 43 partite in Doppia A. Unendosi ai Braves, l’allenatore in battuta Kevin Setzer ha costretto Harris a fare un aggiustamento, abbassando le mani. Harris ha fatto subito il cambiamento e il suo potere è decollato.

Harris ha trascorso i primi tre mesi arrivando in fondo alla forte squadra di Atlanta, ma è stato terzo nell’ultima settimana della stagione quando i Braves hanno spazzato via i Mets in una serie cruciale per finire il titolo di divisione.

“Quando matura e diventa questo giocatore, sappiamo tutti che lo è, probabilmente sarà secondo o terzo per molto tempo”, ha detto Snicker verso la fine della stagione.

Anche Strider ha avuto un’ottima stagione, andando 11-5 con un’ERA di 2,67 e 202 strike in 131,2 run. Strider è diventato il decimo rookie dal 1969 con 200 attacchi, il primo da allora Yo Darwish Nel 2012, 13,81 colpi in nove punti è stata la seconda media più alta di sempre per un tiratore con non meno di 100 punti, dietro solo a 13,82 di Gerrit Cole nel 2019.

“Tutti stanno cercando di identificare i checkpoint specifici che stanno cercando di raggiungere”, ha detto Strider quando ha colpito 200 strike. “Non credo che stavo cercando di colpire 200 giocatori in una stagione. Non era quello il mio obiettivo. Era solo vincere le partite, tenerci in gioco, cose che potevo controllare e controllare”.

Il voto potrebbe essere più ravvicinato se Strider non salta le ultime due settimane con uno stress obliquo. Strider ha anche ottenuto la sua ricompensa finanziaria quando ha firmato una proroga di sei anni da 75 milioni di dollari all’inizio di ottobre che include un’opzione club da 22 milioni di dollari per il 2029.

Harris e Strider riceveranno anche un bonus aggiuntivo attraverso il bonus pool pre-arbitrato concordato nel nuovo accordo commerciale: $ 750.000 per Harris e $ 500.000 per Strider.