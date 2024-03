Partite, punteggi e punteggi di March Madness: segui dal vivo l'azione del torneo NCAA di domenica

Una partita del primo turno è nei libri sia per gli uomini che per le donne, ed è in gioco un posto per gli Sweet 16.

Cenerentola balla ancora tra le parentesi e la posta in gioco aumenta. La domenica porta con sé una serie completa di eventi del secondo round sia per uomini che per donne e molti intrighi su chi avanzerà al secondo fine settimana.

Ecco il programma delle partite di basket universitarie di domenica:

domenica pomeriggio

Programma maschile (tutti gli orari orientali):

12:10 – Numero 2 Marquette contro Numero 10 Colorado (CBS)

14:40 – N. 1 Purdue contro N. 8 Utah State (CBS)

Programma femminile:

Mezzogiorno – N. 2 Ohio State contro N. 7 Duke (ESPN)

13:00 – N. 1 della Carolina del Sud contro N. 8 della Carolina del Nord (ABC)

14:00 – N. 4 Kansas State contro N. 5 Colorado (ESPN)

15:00 – N. 3 LSU contro N. 11 Middle Tennessee (ABC)

16:00 – N. 3 Oregon contro N. 6 Nebraska (ESPN)

domenica sera

Programma maschile:

17:15 – N. 4 Duke contro N. 12 James Madison (CBS)

18:10 – N. 3 Baylor contro N. 6 Clemson (TNT)

19:10 – N. 4 Alabama contro N. 12 Grand Canyon (TBS)

19:45 – N. 1 UConn contro N. 9 Northwestern (truTV)

20:40 – N. 1 Houston contro N. 9 Texas A&M (TNT)

21:40 — N. 5 Stato di San Diego contro N. 13 Yale (TBS)

Programma femminile:

18:00 — Texas contro (8) Alabama (ESPN)

20:00 – N. 4 Virginia Tech contro N. 5 Baylor (ESPN)

22:00 — N. 2 Stanford contro N. 7 Iowa State (ESPN)