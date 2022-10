Antonio Inoki, icona del wrestling e politico giapponese, è morto all’età di 79 anni

Il rappresentante Antonio Inoki, il famoso wrestler professionista giapponese, che ha affrontato il campione del mondo di boxe Muhammad Ali in un incontro di arti marziali miste nel 1976, è morto all’età di 79 anni.

Inoki ha portato il Jujitsu alla fama ed è stato un pioniere negli incontri di arti marziali miste tra i migliori lottatori e campioni di altre arti marziali come judo, karate e boxe.

È stato anche il primo ad entrare in politica nel suo sport. Ha promosso la pace attraverso lo sport e ha fatto più di 30 viaggi in Corea del Nord durante il suo mandato come legislatore nella speranza di raggiungere la pace e l’amicizia.

Inoki, che stava combattendo una malattia rara chiamata amiloidosi, è morto sabato scorso, secondo la New Japan Pro-Wrestling Co, di cui era il presidente fondatore. Inoki era ottimista e di buon umore, anche quando stava combattendo contro una malattia.

Con la sua caratteristica sciarpa rossa appesa al collo, Inoki è apparso l’ultima volta in pubblico ad agosto in uno show televisivo su una sedia a rotelle.

“Vedi, mi spingo al limite e ottengo forza quando ti vedo”, ha detto.

Dopo essersi ritirato dal wrestling, Inoki ha lavorato come politico giapponese. WireImage Fondatore di Inoki New Japan Pro-Wrestling. Ulstein Bild tramite Getty Images

Nato come Kanji Inoki nel 1943 a Yokohama, fuori Tokyo, si è trasferito in Brasile con la sua famiglia all’età di 13 anni e ha lavorato in una piantagione di caffè. Inoki ha guadagnato fama locale come studente, debuttando come wrestler professionista all’età di 17 anni durante un tour di wrestling in Brasile dove ha attirato l’attenzione di Rikidozan, noto come il padre del jujitsu.

Inoki fece il suo debutto nel wrestling nel 1960 e due anni dopo chiamò il ring Antonio Inoki.

Con il suo acerrimo rivale e un’altra leggenda giapponese, il compianto Shohei “Giant” Baba, Inoki ha reso il wrestling uno sport molto popolare in Giappone. Inoki ha fondato la New Japan Pro-Wrestling nel 1972.

È diventato famoso a livello internazionale in questo sport nel 1976 quando ha affrontato Ali in una partita di arti marziali miste al Budokan Hall di Tokyo, una partita che i fan ricordano come la “battaglia del secolo”.

È stata soprannominata “la lotta del secolo” da Antonio Inoki, l’assassino di Muhammad Ali in Giappone. Asahi Shimbun tramite Getty Images

Inoki è entrato in politica nel 1989 dopo aver vinto un seggio nella camera alta, una delle due camere del parlamento giapponese, e dirigendo lo Sport and Peace Party. Si è recato in Iraq nel 1990 per liberare i cittadini giapponesi che erano tenuti in ostaggio lì. Ha anche tenuto una partita di wrestling in Corea del Nord.

Inoki ha stretto una relazione personale con la Corea del Nord nel corso degli anni e ha visitato più volte per aiutare a risolvere il vecchio problema del Giappone relativo ai rapimenti passati di cittadini giapponesi in Corea del Nord.

Si è ritirato come wrestler nel 1998, ma è rimasto attivo in politica fino al 2019.