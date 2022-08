Halo Infinite sta già rimuovendo la sua nuova modalità di gioco Last Spartan Standing

Cosa hai bisogno di sapere

343 Industries rimuoverà la modalità Last Spartan Standing da Halo Infinite Matchmaking il 23 agosto.

La modalità è stata sostituita da Team Doubles e Classifica Doubles, una coppia di playlist 2v2.

Nel gioco, Halo Infinite stima che il matchmaking per Last Spartan Standing impiegherà tre volte più tempo per trovare i giochi rispetto ad altre playlist, indicando che la situazione non era popolare. Questo potrebbe essere il motivo per cui è ruotato verso l’esterno.

Di recente, lo sviluppatore di 343 Industries Halo Infinite ha annunciato in a Post sul blog That Last Spartan Standing, la modalità Battle Royale precedentemente rilasciata nella stagione 2, sarà rimossa dalle opzioni di matchmaking del gioco il 23 agosto per “aiutare a far posto” a nuove playlist. A partire dalle 11:00 PT/13:00 ET di quel giorno, i giocatori non potranno più giocare a Last Spartan Standing. I doppi classificati 2v2 e le playlist dei tag team verranno quindi pubblicati tre ore dopo alle 13:00 PT / 16:00 ET.

Last Spartan Standing è la prima modalità di gioco Ciao infinita stagione 2È stato al centro di due eventi importanti ed è disponibile dall’inizio della stagione il 3 maggio. Gli sviluppatori lo hanno persino reso giocabile su tutte le mappe Big Team Battle del gioco in un aggiornamento, che molti giocatori hanno interpretato come un segno che sarebbe rimasto bloccato. Tuttavia, ora sappiamo che non è così.

Dall’annuncio, i fan si sono chiesti perché gli sviluppatori abbiano scelto di sostituire Last Spartan Standing con modalità 2v2 invece di mantenerlo disponibile insieme alle nuove aggiunte. Se dovessimo tirare a indovinare, diremmo che è probabilmente dovuto al basso numero di giocatori. Al momento della stesura di questo rapporto, aura infinita Stima che dovrai aspettare 15-30 secondi per trovare una corrispondenza nella maggior parte delle sue playlist. Se vuoi giocare a Last Spartan Standing, dovrai aspettare un minuto e mezzo prima di poter entrare in una partita. Ciò indica che la modalità non è così popolare come altri spettacoli di Halo Infinite.

In definitiva, è comprensibile che gli sviluppatori gireranno Last Spartan Standing stonato in risposta al calo delle prestazioni, anche se è comunque un peccato che la modalità più grande della stagione 2 non rimanga disponibile per tutta la sua durata. Questa è una delle più grandi critiche che i fan hanno su Halo Infinite Non fornendo abbastanza varietàquindi è problematico vedere la rimozione di una modalità esistente quando ne arriva una nuova.

Last Spartan Standing diventerà più popolare se riceverà alcuni aggiornamenti e modifiche al bilanciamento? È impossibile dirlo con certezza, ma sarà interessante vedere come si comporterà una versione rivista della modalità con importanti modifiche basate sul feedback dei giocatori. Si spera che questa non sia l’ultima che vedremo nella modalità di prova gratuita per tutti della seconda stagione.

Halo Infinite è ora disponibile su Xbox e PC. Nonostante alcuni dei suoi problemi, è uno dei file I migliori giochi sparatutto per Xbox È ora sul mercato per i fan del gioco FPS di combattimento in stile arena e poiché il gioco multiplayer è gratuito, non ci sono barriere all’ingresso. Anche la campagna è fantastica, con un gameplay esaltante e una storia eccellente.