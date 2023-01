I fan dell’elenco dei livelli dei Pokémon stavano aspettando Scarlet e Violet

immagine dello schermo : L’azienda Pokémon / Kotaku

Pokemon scarlatto E Viola A questo punto ha circa 2 mesi, ma cerca di scoprire quale Pokèmon Sono i migliori non è mai stata una conversazione in corso tra la comunità competitiva. Smogon, uno dei più grandi centri competitivi Pokèmon Online ha cercato di smistare il meta di gioco per un po ‘e mentre le conversazioni sono ancora in corso, abbiamo un’idea dei migliori Pokemon di Gen IX.

Se vuoi vedere solo i migliori Pokemon, sentiti libero di usare ctrl + f / comando + f “Chi sono i migliori Pokemon in carminio E Viola? Oltre a questo, forniamo un contesto per coloro che non sanno come funzionano le classifiche Pokémon competitive.

Come faccio Pokèmon i livelli competitivi a cui operi carminio E Viola?

esistere Molti Pokemon e molta disparità tra loro in termini di statistiche. Quindi, quando si tratta di creare un elenco di livelli per Pokèmon Il gioco, la comunità non sta solo facendo un elenco gigante. Invece, i Pokémon sono divisi in elenchi di classi separati che hanno le proprie classi. Sembra confuso, ma pensala in questo modo: il divario di statistiche tra Toddler Pichu e Actual God Arceus è enorme, e ci sono centinaia di Pokémon con statistiche, combo di mosse e abilità diverse che li rendono più o meno competitivi. In generale, la possibilità di un file Pokèmon Il gioco è irraggiungibile nella sua forma attuale, quindi invece di provare a creare un elenco gigante e confrontare Pichu con Arceus, Pokèmon I fan dividono i Pokémon in diverse classi che mettono folle diverse accanto ad altre che sono vicine alla validità.

Questi livelli contengono serie di regole che includono e proibiscono determinati Pokémon per il gioco competitivo, ma vedrai un po’ di sovrapposizione tra i diversi livelli, poiché alcuni ‘mons sono ritenuti applicabili a diversi livelli di gioco. Questi diversi livelli includono:

Standard / Abusato: Questa è spesso considerata un’esperienza “essenziale” per competere Pokèmon Battagliero. Qui troverai molti dei Pokemon più famosi e meno leggendari.

Underused: The next tier below is for the middle of the road Pokémon who are decent, but there are typically better options depending on what you’re trying to accomplish.

Rarely Used: Here is where we start to get to the Pokémon that would be a rarity to see in any higher tier play, as a lot of these critters have either some notable drawbacks or would just be better off replaced by a different Pokémon.

Never Used: These are the real stinkers. The losers. The weakest links, as it were. While Never Used is not the standard way of play, some folks just prefer the Pokémon who occupy the less competitive space as it can make for a more interesting or at least different type of competitive environment. Personally, Beautifly is one of my favorite Pokémon, and it’s considered a Never Used Pokémon. Sometimes your friends are just not as good as the pros, and that’s okay.

Uber: This is the tier where most legendary Pokémon fall. Palkia, Arceus, Mew, the Lati twins? All of them exist here alongside a select few normies who have some great stats or strategies. A great deal of Pokémon that fall into the Uber tier are banned elsewhere, and for good reason. They’re the most powerful Pokémon in the game and can pretty easily bulldoze over everything else. So now they get to be in their own pool and fight each other, rather than stomping on a family of Maushold.

What is Smogon?

For the uninitiated, Smogon is basically the officially unofficial hub for competitive Pokémon. Though the site technically abides by different rules than the official Pokémon competitive leagues, it has a pretty robust and thorough system for tier rankings that has become extremely common vernacular for the Pokémon community. It’s so prevalent that it’s recognized across Pokémon hubs like Serebii. Quindi, se stai cercando una classifica ufficiale dei migliori Pokémon direttamente dalla bocca di The Pokémon Company, questo non è Smogon. Inoltre, questi tipi di discussioni sono spesso stimolati dalla comunità, in quanto sono i più disposti a parlare apertamente dei punti di forza e dei difetti del gioco. Quindi, se vuoi saperne di più sui migliori Pokemon per il team building competitivo, non troverai una fonte più qualificata degli utenti di Smogon.

Il sito pubblica anche statistiche sull’utilizzo per dare alle persone un’idea della frequenza con cui un particolare Pokémon appare nel gioco competitivo e, in base alle statistiche di dicembre, i Pokémon Paradox sembrano occupare molto spazio nel gioco standard. Great Tusk è stato il Pokemon più utilizzato a dicembre, con Iron Valiant, Roaring Moon, Iron Tusk, Iron Moth e Iron Hands che sono tutti apparsi tra i primi 36 Pokemon in tier.

Chi sono i Pokemon con il punteggio più alto? carminio E Viola?

Come spiegato in precedenza, chi è il Pokémon “migliore” varia in base al livello, ma non sono solo le statistiche a determinare la posizione di un Pokémon. Ci sono anche abilità, attacchi e Formazione statistica Questo aiuterà i Pokémon a scalare le classifiche. Quindi, sebbene questi siano tutti fattori importanti, da allora la comunità di Smogon ha discusso e discusso di questo problema carminio E Viola Lanciato.

Il posto più semplice per iniziare è Classe Super, dove si trovano i Pokemon più forti, anche se non sarai in grado di usarne molti nel gioco competitivo al di fuori di questo livello. Non sorprende, Le mascotte del gioco Coraidon e Meraidon sono in cima alla lista delle categorie di Uber. Questo è spesso il caso per la maggior parte delle persone Pokèmon Giochi per personaggi d’arte il leggendario forziere è di alto rango, poiché sono supportati come un’entità potente alla fine del tuo viaggio. in carminio E ViolaQuesti due personaggi fanno amicizia quasi immediatamente all’inizio del gioco, ma non possono essere usati in battaglia fino alla fine del gioco. Hanno statistiche forti, abilità che danno loro un aumento delle statistiche nel momento in cui sono sul campo e hanno molti trucchi nel loro set di mosse.

Non sorprende che Meraidon e Coraidon siano al top del loro gioco. immagine dello schermo : L’azienda Pokémon / Kotaku

più in basso nell’elenco, La classifica dei migliori Pokémon è composta principalmente da entrambi i mostri leggendari secondari, i Pokémon che incontrerai nella regione di Baldia (Chien-Pao, Ting-Lu e Chi-Yu qui, anche se Wo-Chien non fa parte dell’Uber classe) e Pokémon paradossali che sono vecchi o futuri parenti del Pokémon. Flutter Mane, Great Tusk e Iron Bundle guidano il gruppo, con Iron Treads che arriva in fondo al livello A. Ci sono anche alcuni punti di riferimento qui, con Corviknight, Gholdengo e Skeleridge anche a livello A.

Quando passi da Uber a Overused, noterai che alcuni Pokémon che si classificano più in basso rispetto ad altri in Uber si posizionano più in alto nei ranghi inferiori. Questo perché avere alcuni Pokémon Uber nel pool cambia le cose nel meta, e poiché non sono nel pool OU, alcuni Pokémon che hanno sofferto di metri alti possono salire di livello. Così ora, GoldenGoE DragboltE grande zanna Ci stai Smogon OU più votato per il miglior pokemon. Questo è al di sopra di molti miti simili Xin Bao E Ting Luche rientrano nel rango A insieme ad alcuni come Pokémon Paradox Ferro coraggioso E Ruggito lunarecosì come alcuni Pokemon standard come DragoniteE AspartaE kingambit. Man mano che il grado A scende nell’elenco, alcuni Pokemon che sono classificati come Uber alti KorvikniR Ferro trattatoE glimora apparire accanto a DonozoE GraganacoloE Grimsnarl.

L’alto punteggio dei Pokémon Paradox ha senso, in quanto dovrebbero essere versioni primitive/sintetiche di Pokémon tipici con statistiche più potenti, strumenti mobili più diversificati e spesso nuovi tipi di battitura che danno loro un vantaggio rispetto alle loro controparti moderne. Sono, per loro stessa natura, pensati per essere Pokemon più potenti e pericolosi di quelli che incontrerai nel resto di Paldea. Quindi, naturalmente, galleggerebbe anche sul gioco competitivo.

I Pokémon Paradox come Iron Bundle sono le nuove aggiunte più potenti di Scarlet e Violet. immagine dello schermo : L’azienda Pokémon / Kotaku

Dovresti usare i migliori Pokemon dagli elenchi di livelli competitivi?

Fondamentalmente, se sei qui alla ricerca di idee su come costruire una buona squadra competitiva, sappi che la classifica di classe non è la fine, sarà tutto applicabile in Pokémon. Ad esempio, ha molti giocatori competitivi Murkrow è chiuso Perché può usare la mossa Tailwind per aumentare la velocità della tua squadra e l’abilità Prankster ti dà la priorità quando la usi. Quindi, sebbene le statistiche di Murkrow non siano niente di entusiasmante e non compaiano nella maggior parte delle classifiche competitive, sono comunque un’aggiunta molto utile alla tua squadra.

In questo momento, i Pokémon leggendari e paradossali sembrano guidare il gioco competitivo ai livelli Uber e Standard, ma quelle classifiche sono ancora in evoluzione e cambieranno nei mesi o negli anni a venire man mano che i giocatori scopriranno nuove strategie e build. Questi cambiamenti sono molto frequenti in questo momento perché il gioco è ancora molto nuovo. Ecco come stanno le cose Va in giro con dei tratti molto larghi. Quindi sarà interessante vedere come i metadati cambiano nel tempo e i giocatori imparano nuove combinazioni e build.