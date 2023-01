La più grande debolezza delle otto squadre NFL rimanenti; Inoltre, le probabilità aggiornate del Super Bowl LVII

Seme n. 1 AFC | Record: 14-3

Probabilità di vincere il Super Bowl: +310

Probabilità di vincere la conferenza: +145

Massima vulnerabilità: Patrick MahomesCalo delle prestazioni sotto pressione.

Ci sono diverse aree in cui Mahomes domina la NFL: ha battuto il record stagionale di yard offensive (5.614) e ha guidato il campionato in questa stagione in vittorie QB, yard passate, TD passati e TD totali. Un fattore importante, tuttavia, è quello che è successo in questa stagione quando Mahomes era sotto pressione: il suo passer rating è sceso di 61,3 punti, secondo Next Generation Stats. Questo è stato il terzo più grande calo di questo tipo nel 2022, solo dietro Lamar Jackson (88.6) e Kyler Murray (68). (Per quello che vale, in Incontro della decima settimana Con i Chiefs, i Jaguars hanno spinto Mahomes al 31,4 percento dei suoi abbandoni, e Jacksonville vanta un tasso di pressione del 37,4 percento tra la settimana 9 e il Super Wild Card Weekend.)

La pulizia di Mahomes sta dando i suoi frutti, come dimostrano i suoi 34 TD passanti leader del campionato e un punteggio passante di 119,0 quando non è sotto pressione nel 2022, e ridurre la pressione sarà la chiave per il resto della stagione dei Chiefs. A seconda della produzione che abbiamo visto dal loro attacco, hanno il giusto team di supporto per mantenere la pressione su uno schema offensivo; Kansas City è diventata l’unica squadra di 12 uomini nella storia della NFL con oltre 100 scrimmage yard e più touchdown in una sola stagione. Hanno avuto un futuro da leader diverso in cinque delle ultime sei partite. Inoltre, 28 dei 41 contrasti di Mahomes nella stagione regolare sono andati a running back e tight end, il che lega Mahomes al maggior numero di tiri segnati nella storia della NFL (con il punteggio YA Tittle del 1963).

Una nota aggiuntiva prima Lo scontro di sabato con i giaguariNella stagione regolare, la difesa dei Chiefs ha consentito un passer rating di 112,0 contro i passaggi downfield (quelli che percorrono almeno 10 yard aeree), per NGS, il secondo punteggio più alto del campionato. Anche Kansas City ha permesso Christian Kirk per aver compilato 54 yard e un TD su tre ricezioni nella sua vittoria più vicina del previsto su Jacksonville di nuovo nella settimana 10.