La palla di fuoco lampeggia sull’Ontario e su parti degli Stati Uniti

Mike HankeyResponsabile operativo presso Società americana di meteoritiEra nel Maine, a sistemare le telecamere per guardare il cielo, quando ha ricevuto una telefonata sulla meteora intorno alle 4 del mattino da qualcuno in Germania.

Ha detto che i messaggi sulla meteora hanno iniziato a circolare circa tre ore fa.

“Quando accadono queste cose, la comunità astronomica vuole sapere dove si è verificata la collisione e, se i meteoriti sopravvivono, vogliono recuperarli il prima possibile”, ha affermato Hanke.

Una palla di fuoco è una meteora generalmente più luminosa di Venere nel cielo mattutino o serale, secondo l’American Meteor Society, che ha ricevuto 33 rapporti Una palla di fuoco di persone nel Maryland, New York, Ohio, Pennsylvania e Ontario sabato pomeriggio.

Alcune persone in e vicino a Hamilton, Ontario, ha detto sui social Hanno sentito un forte botto. Gli astronomi sono stati in grado di utilizzare questi rapporti, insieme alle letture del radar, per determinare dove è probabile che i meteoriti abbiano colpito la Terra.

“C’è una possibilità se ci sono meteoriti sopravvissuti che potrebbero essere recuperati vicino a Grimsby, Ontario, o St. Catharines, Ontario, vicino all’area delle Cascate del Niagara”, ha detto Hankey.