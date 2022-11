Jennifer Lawrence scopre che il creatore di Yellowstone Taylor Sheridan era il suo insegnante di recitazione – Scadenza

in breve tempo Jennifer Lawrence Vincitrice di un Oscar, era un’aspirante attrice che stava iniziando a gettare le basi per una carriera a Hollywood.

Ad un certo punto, Lawrence andò da un insegnante di recitazione che alla fine si rifiutò di prenderla come studentessa perché era già eccezionale. Non ricordava chi fosse quell’insegnante fino a quando Mike Fleming Jr. di Deadline non le ha detto sabato durante un panel per il suo film Apple/A24 ponte Nel film Finalisti: L’evento di Los Angeles.

Verso la fine della seduta, Fleming disse a Lawrence di avergli parlato di recente Yellowstone creatore Taylor Sheridan Sul suo crescente mondo di serie TV. Lawrence ha anche detto che anni prima Sheridan era un attore in difficoltà e integrava le sue entrate insegnando lezioni di recitazione.

Durante la loro visita, Sheridan dice a Fleming 1883 Gli venne in mente l’attrice Isabel May Lawrence, che Sheridan descrisse come un talento irripetibile. Lo sapeva perché a un certo punto ha accettato il ruolo da protagonista di Lawrence nel 2011 Ossa d’invernoMi sono iscritto a un corso di recitazione.

Ma alla fine Sheridan ha restituito i soldi perché ha detto che aveva davvero molto talento.

Quando Fleming finì di raccontare la storia, Lawrence poté dire solo una parola.

“che cosa?” Lei disse.

“Ricordo di aver visto qualcuno a New York e di aver detto a mia madre: ‘Ecco i tuoi soldi.'” Solo non metterla in nessuna lezione di recitazione qualunque cosa tu faccia. “Era Taylor Sheridan?”

In seguito ha detto: “Devo dirlo a mia madre”.

Sheridan, che è diventato scrittore e produttore, è stato nominato per un Academy Award per la scrittura inferno o acqua altae attualmente ha diversi pre-lavori in spin-off Yellowstoneche è appena tornato per la sua quinta stagione. La premiere simultanea su Paramount Network, CMT, Pop e TV Land ha registrato una media di 15,7 milioni di spettatori ed è lo spettacolo più visto in tutta la televisione nel 2022.

Lawrence ha fatto il suo debutto con Apple/A24 pontepresentato in anteprima al Toronto Film Festival e debuttato su Apple TV+ il 4 novembre.