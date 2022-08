La star di “Batgirl” Leslie Grace parla per la prima volta dopo che il film è stato tagliato

Leslie Grace, protagonista di “Batgirl” — il film DC da 90 milioni di dollari realizzato dalla Warner Bros. — ha parlato per la prima volta dell’inaspettato scherzo del destino.

Il post è stato rivelato questa settimana Il cast e la troupe del film non sono stati informati che lo studio aveva sospeso il loro progetto multimilionario.

Condividendo le istantanee dietro le quinte del film, Grace ha detto di essere “orgogliosa” del film nel suo primo post sui social media dopo la triste notizia.

“Querida Familia!” Sulla scia delle recenti notizie sul nostro film Batgirl, sono orgogliosa dell’amore, del duro lavoro e dell’intento che tutto il cast meraviglioso e l’instancabile troupe hanno messo in questo film nel corso di sette mesi in Scozia”, ​​ha scritto in Condivisione Instagram.

“Mi sento fortunato ad aver lavorato tra i grandi assoluti e ad aver avuto relazioni per tutta la vita nel processo!”

Lin-Manuel Miranda star cantando “In The Heights” ha aggiunto: “A ogni fan di Batgirl – grazie per l’amore e la fede, per avermi permesso di indossare il mantello e diventare, come Babs ha detto il mio meglio, ‘il mio dannato eroe. ! “

Il post di Grace è arrivato poche ore dopo che i registi Adel Elaraby e Bilal Falah hanno rilasciato la loro dichiarazione sull’inaspettata cancellazione del film.

Il duo – che ha anche diretto “Bad Boys for Life” – si è detto “triste e scioccato” dal destino del film, interpretato anche da Michael Keaton, JK Simmons e Brendan Fraser.

“Continuiamo a non crederci. Come registi, è importante che il nostro lavoro venga mostrato al pubblico e, sebbene il film sia tutt’altro che finito, speriamo che i fan di tutto il mondo abbiano l’opportunità di vedere il film finale e abbracciarlo per se stessi”, hanno scritto.

“Il nostro cast e il cast straordinario hanno fatto un lavoro straordinario e hanno lavorato duramente per dare vita a Batgirl. Siamo per sempre grati di far parte di questa squadra”.

I realizzatori hanno ringraziato il loro team, “in particolare la grande Leslie Grace, che ha interpretato Batgirl con così tanta passione, dedizione e umanità”.

“Comunque, come fan di Batman fin da quando eravamo piccoli, è stato un privilegio e un onore far parte del DCEU, anche se solo per un breve periodo. Batgirl for Life”, hanno aggiunto Elaraby e Falah.

Il film discutibile Diventa un pasticcio per lo studiocon i fan online che chiedono l’uscita del film – e il disastro è reso ancora più eclatante dal fatto che il film è guidato da un’attrice latina circondata da diversi attori e registi.