Il cerchio dell’Alfa Romeo probabilmente si concentrerà sul raggiungimento dell’incidente di Zhou F1

Come parte della ricerca senza fine per migliorare la sicurezza, l’organo di governo del motorsport sta esaminando i dettagli di ogni incidente importante per capire quali fattori hanno funzionato come previsto per aiutare il pilota e dove potrebbero essere apportati miglioramenti migliori.

Un aspetto dell’incidente di Zhou che probabilmente sarà esaminato in modo particolarmente attento sarà quello che è successo al collare del C42, con le foto dell’auto in seguito che mostrano che viene pulita.

Le immagini fisse e le riprese video di Zhou indicano che il collare rotante non è sopravvissuto al rollio iniziale e che sono state la corona e altre strutture di sicurezza circostanti che hanno impedito alla testa del conducente di colpire il suolo in seguito.

L’incidente tra Zhou Guanyu e l’Alfa Romeo C42 al via della gara Fotografia: Mark Sutton / foto di sport motoristici

Quello che la FIA vorrà capire meglio sono le forze che erano in gioco e l’entità e il numero di impatti che il collare rotante ha avuto durante la sequenza di rottura.

Un fattore che spicca è quello Alfa Romeo È unico nella griglia di F1 nel 2022 nel gestire una struttura a rulli a forma di lama (mostrata sotto) e il suo concetto è caduto in disgrazia e nel corso degli anni.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, in garage Fotografia: Jerry Andre / foto di sport motoristici

L’Alfa Romeo è tornata alla soluzione a lame quest’anno dopo non averne utilizzata una dal 2019, l’anno successivo alla prima introduzione della corona. Uno è apparso anche nelle competizioni del 2017 e del 2018.

Prima di allora, venivano utilizzate strutture di rotolamento a forma di lama mercedes nel 2010 e sia Force India che Lotus Racing nel 2011.

Confronto dell’airbox Mercedes W01, il design a lama intera utilizzato in questa gara, piuttosto che i compromessi interni foto dalla fotografia: Giorgio Beola

Confronto dei pod laterali Force India VJM04 foto dalla fotografia: Giorgio Beola

L’arrivo della soluzione Mercedes nel 2010 ha spinto l’azione della FIA, tra le preoccupazioni che, a causa della rigidità del telaio, avrebbe potuto scavare nel terreno su una superficie morbida se l’impatto fosse stato nel posto sbagliato.

Di conseguenza, tutti i modelli successivi dovevano avere una lama molto più ampia per essere conformi alle normative.

In tutte le condizioni, la scelta della struttura del rullo della lama è stata preferita rispetto a un collare convenzionale per due fattori: guadagno aerodinamico e peso. Quest’ultimo è chiaramente un fattore importante per i team che hanno lottato per abbandonare la maggior parte delle loro vetture nel 2022.

In caso di quest’ultimo incidente, la FIA avrebbe accesso ai sensori di carico g, ai dati di telemetria e alle parti effettive del veicolo per comprendere appieno quali fattori erano in gioco e se la struttura del pattern delle lame funzionava in modo diverso rispetto a una più regolare rollare sarebbe la circonferenza.

È importante chiarire che il design utilizzato dall’Alfa Romeo ha superato i crash test obbligatori imposti dalla FIA.

Prova del rullo dell’anello foto dalla fotografia: Giorgio Beola

I requisiti per la struttura del nucleo mobile sono di mantenere carichi equivalenti a 60 kN in orizzontale, 70 kN in longitudinale e 105 kN in verticale. Tutte le squadre sono tenute a superare i crash test prima che le loro auto possano correre sulla pista corretta.

Un problema con l’incidente di Zhou è che si tratta di uno scenario composito con effetti multipli e diversi.

La struttura del rullo ha subito un carico significativo in direzione verticale, poiché l’auto è atterrata capovolta. Questo è stato poi seguito da un carico longitudinale continuo mentre raschiava lungo il binario.

Si potrebbe quindi dire, quindi, che in primo luogo ha svolto completamente il suo lavoro, con la natura dell’incidente che si è poi trasformata maggiormente nel fare affidamento sull’aura.

Un aspetto che potrebbe essere considerato migliorativo è il modo in cui le strutture sinuose sono fissate allo scafo, e questo è un elemento importante per determinarne la presenza e l’utilizzo in una collisione multi-impatto.