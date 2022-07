L’uomo d’affari scomparso da un hotel di Hong Kong nel 2017 rischia un processo in Cina | Cina

La Cina ha formalmente perseguito il miliardario cinese-canadese Xiao Jianhua, più di cinque anni dopo il suo presunto rapimento in Hong KongIl che ha scosso la città e sollevato il timore che i residenti sarebbero stati oggetto di sparizione forzata.

L’ambasciata canadese a Pechino ha confermato lunedì che il processo a Xiao è iniziato questa settimana. Ha aggiunto in una dichiarazione che “i funzionari del consolato canadese stanno monitorando da vicino questo caso e fornendo servizi consolari alla sua famiglia e continuano a premere per l’accesso consolare”, senza rivelare il luogo del processo e le accuse contro di lui.

Articolo precedenteIl Wall Street Journal Ha osservato che Xiao potrebbe essere potenzialmente accusato di aver raccolto illegalmente depositi pubblici, la cui punizione potrebbe arrivare fino a cinque anni o più di prigione, a seconda della sua gravità. Dalla sua scomparsa, Xiao è stato detenuto per la prima volta nella provincia orientale del Jiangsu e, più recentemente, a Shanghai.

Fino al 2017, Xiao, 50 anni, era uno degli uomini d’affari più ricchi della Cina continentale con legami di alto rango con il Partito Comunista al potere. Xiao è stato un leader studentesco nel 1989 presso la prestigiosa Università di Pechino, si è schierato con il governo durante le proteste studentesche e in seguito ha trovato fortuna durante il boom economico del paese.

Xiao si è arricchito vendendo personal computer dopo la laurea. Entro il 2016, secondo il gruppo di ricerca Hurun Report, la sua fortuna era di $ 6 miliardi (£ 4,94 miliardi), con investimenti nel settore bancario e assicurativo attraverso una miriade di strutture complesse. I notiziari cinesi hanno indicato che Xiao, nel corso degli anni, ha agito per conto di un certo numero di famiglie cinesi d’élite.

Xiao era una figura solitaria ma rispettata all’interno dei circoli degli investitori del paese, e la fortuna di Xiao è stata sconvolta nel gennaio 2017, quando era Sono uscito dal Four Seasons Hotel di Hong Kong su una sedia a rotelle Si presume che agli agenti di sicurezza cinesi in abiti civili non fosse consentito all’epoca di lavorare a Hong Kong.

È stato poi portato oltre il confine con la Cina, forse in barca per evitare i controlli sull’immigrazione, secondo un rapporto in Il New York Times.

La polizia di Hong Kong ha detto all’epoca di aver attraversato il confine con la Cina continentale. Anche la sua compagnia Tomorrow Group ha detto che era sulla terraferma. Tuttavia, questo incidente ha scosso Hong Kong in un momento di crescente influenza di Pechino. Due anni prima, cinque librai di Hong Kong provenienti da varie località asiatiche erano scomparsi per poi riapparire nella Cina continentale.

Le autorità cinesi hanno taciuto sul caso Xiao, che si dice sia legato alla campagna anticorruzione promossa dal presidente cinese, Xi Jinping.

in Dichiarazione 2014 in risposta a Profilo del New York TimesIl portavoce di Xiao ha affermato di non aver tratto vantaggio dalle sue connessioni politiche, ma piuttosto dal seguire la strategia di investimento di valore di Warren Buffett.

“Dopo aver studiato la filosofia aziendale del signor Warren Buffett, Xiao credeva che impegnarsi in affari potesse essere più appropriato alla sua personalità”, ha affermato Yu Lan, portavoce di Tomorrow Group. “Da allora, il signor Xiao si è tenuto completamente fuori dalla politica, concentrandosi su affari e investimenti”.

Immediatamente dopo che sono emerse notizie sulla scomparsa di Xiao nel 2017, Gli investitori hanno iniziato a scaricare le azioni Associato con aziende Xiao. Nell’estate del 2020, le autorità di regolamentazione cinesi si sono mosse per sequestrare miliardi di dollari in asset legati al Tomorrow Group, che Xiao aveva controllato per più di due decenni.

Un anno dopo, la società di investimento statale China Chengtong Holdings Group Ltd. ha dichiarato che avrebbe acquisito una quota di maggioranza in una società di intermediazione mobiliare collegata a Tomorrow Group.

Ad Hong Kong, il presunto rapimento di Xiao nel 2017 ha sollevato dubbi sull’influenza di Pechino in un territorio che era garantito come governato da “un Paese, due sistemi”. Queste preoccupazioni sono state al centro delle massicce proteste che hanno scosso Hong Kong due anni dopo. I residenti di Hong Kong erano preoccupati che il disegno di legge proposto avrebbe consentito l’estradizione nell’opaco sistema giudiziario della Cina continentale.

In risposta alle proteste, Pechino ha imposto la legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong nel 2020. Questa legge ha consentito alle sue agenzie di sicurezza di operare in città e ha abbattuto il firewall legale tra i tribunali della terraferma e di Hong Kong.

Per la famiglia Xiao, il corso di questa settimana potrebbe porre fine a una lunga attesa. “Dopo cinque anni di silenziosa attesa, la nostra famiglia, sotto le rigide istruzioni di mio fratello, crede ancora nel governo cinese e nella legge cinese”, ha detto il mese scorso al Wall Street Journal il fratello maggiore di Xiao, Xinhua. “È molto complesso e pieno di drammi”, ha detto.

