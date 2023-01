Nick Saban calcia la gomma su Jeremy Pruitt mentre l’Alabama continua a cercare il prossimo coordinatore difensivo

L’allenatore dell’Alabama Nick Saban ha contattato l’ex allenatore del Tennessee Jeremy Pruitt in merito alla posizione vacante di coordinatore difensivo dei Crimson Tide, riferiscono fonti a CBS Sports. Si ritiene che al momento non sia stata fatta alcuna offerta e l’Alabama non affronterà la nomina di Pruitt quando verrà contattata per un commento.

Le fonti indicano che Pruitt dovrà affrontare lunghe probabilità di essere assunto dalla marea come oggetto di un’indagine NCAA in corso. È stato licenziato dal Tennessee due anni fa quando la NCAA ha imposto accuse di 18 violazioni di livello I ai volontari. Le violazioni di livello I sono le più gravi nella scala dei reati della NCAA.

C’era una diffusa speculazione sul fatto che Pruitt sarebbe stato coinvolto nella ricerca di Saban per sostituire Pete Goulding, che è partito per la stessa posizione all’Ole Miss all’inizio di questo mese. Non ci si aspettava che l’Alabama mantenesse Goulding.

La candidatura di Pruitt è discutibile in quanto non si sa se gli sarebbe stato permesso di accettare il lavoro se gli fosse stato offerto.

Il Regolamento 19.8.1.2 della SEC richiede che qualsiasi scuola della SEC che stia “prendendo in considerazione la nomina di un individuo … che si è impegnato in un’attività che ha comportato o potrebbe comportare un reato di Livello I, Livello II, Livello III o significativo” per consultare il suo principale o consulente direttamente con il commissario prima di offrire il lavoro all’individuo.

Sebbene quel linguaggio non escluda direttamente Pruitt, l’Alabama dovrà consultare il commissario della SEC Greg Sankey prima di assumerlo.

“Abbiamo un regolamento specifico che specifica che dovrebbero esserci consultazioni”, ha detto Sankey ai giornalisti all’inizio di questo mese. “Non è un processo di approvazione. Le nostre università prendono – sebbene ci sia un mito – le loro decisioni sul personale. Ma forniamo, per qualsiasi decisione di assunzione, questo è il background dal punto di vista della conformità”.

Auburn ha assunto l’allenatore del Liberty Hugh Freese alla fine di novembre. Freese era un allenatore all’Ole Miss quando il programma è stato bandito per due anni a causa di quella che la NCAA ha definito “una cultura disinibita di una maggiore partecipazione al reclutamento di calcio”.

“Hugh è stato il risultato di un caso di illecito”, ha aggiunto Sankey, spiegando come il caso Freese fosse diverso da altri che potrebbero trovarsi nel bel mezzo delle indagini in corso. “Abbiamo informato la leadership della Auburn University e loro prendono queste decisioni. Non è un’approvazione o un no. In realtà è conformità con il regolamento che abbiamo creato, quindi c’è trasparenza, c’è una chiara comprensione del track record e c’è un piano di supervisione, in modo da non avere questi problemi in futuro”.

Pruitt, nonostante sia finito 16-19 in tre stagioni al Tennessee, è considerato una delle migliori menti difensive del paese. Ha una vasta esperienza sia nella SEC che al fianco di Saban poiché ha fatto parte di quattro campionati nazionali nel corso di otto anni con il suo ex capo come Direttore dello sviluppo dei giocatori (2007-09), Defensive Backs Coach (2010-12) e Defensive Coordinatore (2016-17).

La NCAA sostiene che alcuni giocatori del Tennessee e le loro famiglie abbiano ricevuto quasi $ 60.000 in contanti e regali dati da Pruitt, sua moglie e gli assistenti allenatori dei Vols. Pruitt è accusato di non aver promosso un’atmosfera di conformità e monitoraggio del personale calcistico dal 2018 al 21, e l’università è accusata di non aver monitorato il suo reclutamento. Il Tennessee non è stato ritenuto privo di supervisione istituzionale, ma potrebbe comunque subire sanzioni significative.

Altri allenatori sono stati assunti di recente attraverso il bagaglio della NCAA. L’allenatore di basket di Auburn, Bruce Pearl, è stato assunto durante un ordine di esibizione NCAA per presunte infrazioni mentre si trovava nel Tennessee. Xavier ha assunto l’allenatore di basket Sean Miller l’anno scorso mentre il suo precedente programma, Arizona, era sotto controllo NCAA per presunte violazioni risalenti a un’indagine sul basket del college dell’FBI iniziata nel 2017. Miller aveva precedentemente allenato Xavier dal 2004-09.

La penalità per causa spettacolo non preclude l’assunzione di un allenatore, ma è considerata una lettera scarlatta nel settore. Qualsiasi scuola che assume un allenatore con questa designazione dovrebbe andare alla NCAA con una spiegazione del perché.