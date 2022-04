L’intera missione privata degli astronauti SpaceX per tornare a casa dalla Stazione Spaziale Internazionale dopo quasi una settimana di ritardo

La missione, chiamata AX-1, è stata mediata da una startup con sede a Houston, in Texas Assioma Spazio che prenota voli missilistici, fornisce tutta la formazione necessaria e coordina i voli per la Stazione Spaziale Internazionale per coloro che possono permetterseli.

I quattro membri dell’equipaggio: Michael Lopez Allegria, un ex astronauta della NASA diventato impiegato di Axiom che guida la missione; L’imprenditore israeliano Eitan Stibi. l’investitore canadese Mark Pathy; Il magnate immobiliare dell’Ohio Larry Connor — sono programmati per lasciare la stazione spaziale a bordo della capsula SpaceX Crew Dragon sabato alle 20:35 ET. Trascorreranno una giornata libera volando in orbita prima di rientrare nell’atmosfera e paracadutarsi in un carrello di atterraggio al largo della costa della Florida verso le 13:46 ET di domenica.

Il ritardo meteorologico ha quindi dato loro “più tempo per assorbire le meravigliose viste del pianeta blu e rivedere l’enorme quantità di lavoro che è stato completato con successo durante la missione”, secondo esso. Assioma

Non è chiaro quanto costerà questo compito. Axiom ha precedentemente rivelato il prezzo di $ 55 milioni per posto per un viaggio di 10 giorni alla Stazione Spaziale Internazionale, ma la compagnia ha rifiutato di commentare i termini finanziari di questa specifica missione dopo aver affermato in una conferenza stampa lo scorso anno che il prezzo era di “decine di milioni”.

La missione è resa possibile da uno stretto coordinamento tra Axiom, SpaceX e la NASA, poiché la Stazione Spaziale Internazionale è finanziata e gestita dal governo. L’agenzia spaziale ha rivelato alcuni dettagli Su quanto addebita per usare il suo laboratorio che è in circolazione da 20 anni.

Per ogni missione, ottenere il supporto necessario dagli astronauti della NASA costerà ai clienti commerciali 5,2 milioni di dollari e tutto il supporto per la missione e la pianificazione che la NASA presta è di altri 4,8 milioni di dollari. Mentre si è nello spazio, il cibo da solo costa circa $ 2.000 al giorno a persona. Ottenere rifornimenti da e verso la stazione spaziale per un equipaggio commerciale è compreso tra $ 88.000 e $ 164.000 a persona, al giorno.

Ma i giorni aggiuntivi che l’equipaggio dell’AX-1 ha trascorso nello spazio a causa del tempo non si aggiungeranno al loro prezzo totale personale, secondo una dichiarazione della NASA.

“Sapendo che gli obiettivi della missione ISS come la recente passeggiata spaziale russa o le sfide meteorologiche potrebbero portare a ritardi nell’attracco delle navi, la NASA ha negoziato il contratto con una strategia che non richiedeva il rimborso per ulteriori ritardi nello sgancio”, si legge nel comunicato.

Questa non è la prima volta che clienti o non astronauti che visitano la Stazione Spaziale Internazionale pagano, come ha fatto la Russia Posti esauriti Sulla sua navicella spaziale Soyuz a vari ricchi cercatori di emozioni negli anni passati.

Ma l’AX-1 è la prima missione con Un equipaggio composto interamente da privati ​​cittadini senza membri attivi di un corpo spaziale governativo li accompagna nella capsula durante il volo da e per la Stazione Spaziale Internazionale. È anche la prima volta che cittadini comuni si recano alla Stazione Spaziale Internazionale a bordo di un’astronave di fabbricazione statunitense.

Galassia della Vergine. La missione ha avviato un altro giro di discussioni sul fatto che le persone che pagano per il loro viaggio nello spazio debbano essere chiamate “astronauti”, anche se va notato che un viaggio alla Stazione Spaziale Internazionale richiede un investimento molto maggiore di tempo e denaro rispetto a un breve viaggio semi-shoring orbitale su un razzo costruito da aziende come origine blu

Lopez Allegria, un veterano Quattro voli nello spazio tra il 1995 e il 2007 Durante il suo tempo con la NASA, ha detto questo a riguardo: “Questa missione è molto diversa da quella che potresti aver sentito in alcune recenti missioni, specialmente quelle suborbitali. Non siamo turisti spaziali. Penso che ci sia un ruolo importante per lo spazio turismo, ma non è questo che significa assioma.