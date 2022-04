Ken Kyung se ne va dopo Rudy Giuliani in The Masked Singer

Volpe



Giuliani è una figura controversa per una serie di motivi. L’FBI ha recentemente fatto irruzione nella sua casa in connessione con persone che la pressione Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per indagare su Joe Biden, contro il quale Trump stava correndo in quel momento. Ha anche ottenuto la sua licenza legale annullare – annullare a New York per “dichiarazioni manifestamente false e fuorvianti” sulle elezioni del 2020.